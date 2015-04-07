پاکستان باید پاسخگوی حضور تروریستها در خاکش باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی مرزبانی سیستان و بلوچستان، سردار رهام بخش حبیبی در این باره اظهار داشت: این رسم همسایگی نیست که کشور و مسئولان پاکستان در پیش گرفته اند، دولت پاکستان باید پاسخگوی این اتفاق ها و جنایت هایی که در نقاط مرزی مشترک اتفاق می افتد، باشد.

وی با اشاره به حادثه تروریستی شب گذشته افزود: ما به جد این موضوع را دنبال خواهیم کرد و از طرف پاکستانی نیز انتظار داریم قدم های مثبتی را برای کنترل مرزهای خود بردارند.

فرمانده مرزبانی استان بیان کرد: ورود به حریم امنیتی جمهوری اسلامی ایران هزینه سنگینی را برای متجاوزان در پی خواهد داشت، دشمنان بدانند مرزداران غیور تا آخرین قطره خون خود در برابر توطئه ها ایستاده اند.

حبیبی با اشاره به شهادت هشت مامور مرزبانی در مرزهای جنوب شرقی ایران تاکید کرد: ماموران روز گذشته طی درگیری با گروهی از قاچاقچیان و اشرار مسلح مانع از ورود آنان به درون خاک کشور شدند که این مقاومت با هدیه جان هشت سرباز وطن به جمهوری اسلامی تبلور یافت.

وی با اشاره به دستاوردهای مرزبانی در حفظ حریم مرزهای جنوب شرقی بیان کرد: مرزداران استان سال گذشته ضمن به هلاکت رساندن تعداد زیادی از اشرار و قاچاقچیان مسلح، مانع از ورود ۷۰ هزار متجاوز مرزی به درون خاک جمهوری اسلامی شدند.

این مقام انتظامی بیان کرد: همچنین مرزبانان در سال ۹۳، بیش از ۵۴ تن مواد مخدر، ۵۱ هزار و ۹۰۲ قوطی مشروبات الکلی و ۲۹۴ قبضه سلاح غیر مجاز را کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته اشرار مسلح در منطقه مرزی معروف به میل ۲۳۹ در جنوب شرق ایران هشت مامور مرزبانی شهید کردند.

بر اساس اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سیستان و بلوچستان اسامی شهدا به شرح زیر است:

۱-ستوان دوم مهران اقراع، خراسان رضوی

۲-ستوان دوم علی امام دادی، خراسان رضوی

۳-گروهبان یکم رضا حسینی، خراسان جنوبی

۴-سرباز وظیفه اسماعیل زاده، یزد

۵-سرباز وظیفه میلاد جور، گلستان

۶-سرباز وظیفه حسن بیاتی، اراک

۷-سرباز وظیفه محمد احمدی، خراسان رضوی

۸-سرباز وظیفه عباس مهر اندوز، خراسان رضوی