اتومبیل های برتر نمایشگاه خودروی ۲۰۱۵ نیویورک

بلومبرگ بزینس نوشت: شرکت های بزرگ خودروسازی جهان چون رولز رویس، کادیلاک، جگوار و ... تازه ترین دستاورهای خود را در نمایشگاه ۲۰۱۵ خودوری نیویورک به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه که از سوم آوریل ۲۰۱۵ در نیویورک آغاز به کار کرده است تا دوازدهم آوریل ادامه خواهد یافت.

نمایشگاه خودرو نیویورک یکی از مهمترین رویداد های دنیای اتومبیل است که همه ساله در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا و در اواخر ماه مارس و اوایل آوریل برگزار می شود. در این مراسم شرکت های بزرگ آخرین دستاوردها و محصولات خود در صنعت خودروسازی را به نمایش می گذارند. سابقه این نمایشگاه دیدنی به سال ۱۹۰۰ میلادی باز می گردد. پیش از آغاز نمایشگاه، شرکت های مطرح تولیدکننده خودرو اقدام به انتشار ویدئوهای تبلیغاتی و نشست های کوتاه خبری می کنند و طی این مانور رسانه ای، چشم اندازی از محصولات و برنامه های خود در نمایشگاه خودروی نیویورک را به مخاطبان انتقال می دهند.