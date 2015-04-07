پیشرفت ۹۸ درصدی پروژه انتقال آب به بخش کهک/ توجه به بهداشت ودرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، حجت الاسلام محمدصادق صالحی منش پیش از ظهر سهشنبه در سفر به بخش کهک ضمن بازدید از پروژه آبرسانی به این بخش و همچنین طرح تسویه آب بخش کهک در جلسه بررسی طرحها و پروژههای عمرانی بخش کهک که در بخشداری برگزار شد، حضور یافت.
استاندار قم در این جلسه که با حضور معاونان استاندار و مدیران کل استان برگزار شد بر لزوم تسریع در پروژه آبرسانی بخش کهک تأکید کرد.
استاندار قم با اشاره به توان مسئولان در اجرای طرحهای مهم و پیشرفت ۹۸ درصدی پروژه انتقال آب به بخش کهک را مورد توجه قرار داد و افزود: امیدواریم با اهتمام و همدلی بیش از پیش همه مسولان شاهد بهره برداری هرچه سریعتراین پروژه تا تابستان امسال باشیم.
وی با اشاره به مصرف نادرست آب شرب در بخش کشاورزی بر لزوم تلاش در جهت ترویج فرهنگ مصرف بهینه تاکید و تصریح کرد: مسئولان بخش و دستگاههای فرهنگی میبایستی در زمینه فرهنگ سازی مصرف صحیح آب شرب اهتمام ویژه داشته باشند.
استاندار قم با اشاره به برنامههای استان در بخش مدیریت جامع آب افزود: امیدواریم با تفکیک آب شرب و مصرفی، مشکل مصرف آب شرب در بخش کشاورزی به طور کامل مرتفع شود.
وی در ادامه با تاکید بر اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در رابطه با حفاظت از محیط زیست، تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به مسکونی را از مسائل مهم بخش کهک عنوان و تصریح کرد: امیدواریم با درایت مسئولان و همدلی و همکاری مردم شاهد توقف این مشکل در این بخش باشیم.
وی مسئله بهداشت و درمان را از دیگر نیازهای مهم این بخش عنوان و تصریح کرد: احداث درمانگاه و داروخانه شبانه روزی از جمله نیازهایی است که باید مدنظر مسئولان دانشگاه علوم پزشکی باشد.
استاندار قم همچنین مشکل سند قطعی زمینهای بخش زینبیه کهک را مورد توجه قرار داد و خواستار تلاش برای رفع این مشکل شد.
نقش مهم و تأثیرگذار مردم در پیشبرد برنامههای مختلف فرهنگی و اجتماعی کشور
استاندار قم با اشاره به شعار سال ۹۴ گفت: مردم مهمترین نقش را در پیشبرد برنامههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارند.
حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش در نشست با مدیران و کارشناسان حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم با تبریک سال نو، از زحمات یکساله این حوزه در زمینههای مختلف قدردانی کرد.
استاندار قم با اشاره به دستاوردهای پیروزی انقلاب اسلامی، بسط عدالت اجتماعی را یکی از افتخارات مهم نظام برشمرد و تصریح کرد: امروز به برکت این دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی همه استانهای کشور از منابع و امکانات مناسب برخوردار میباشند.
وی با اشاره به اهمیت حوزه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری به عنوان قلب تپنده استان، وظایف و مأموریتهای این حوزه را خطیر و متنوع عنوان کرد و گفت: بسیاری از کارهای مهم و کلیدی استان در این حوزه پیگیری و انجام میشود.
حجت الاسلام صالحی منش همچنین با مهم خواندن مشارکت مردم در عرصههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تاثیر میزان رضایتمندی عمومی بر ارتقای این مقوله مهم در جامعه گفت: مردم مهمترین و مؤثرترین نقش را در پیشبرد مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارند.
نماینده عالی دولت در استان به دیگر وظایف و مأموریتهای قانونی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اشاره کرد و افزود: علاوه بر مباحث امنیتی، پیگیری اقدامات حوزه فرهنگی، دانشگاهها، سلامت و بهداشت و درمان، تشکلهای غیر دولتی و آسیبهای اجتماعی در محدوده این معاونت قرار دارد.
استاندار قم با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در سال همدلی و هم زبانی دولت و ملت، ایجاد نظم و امنیت و فضای شور و نشاط عمومی در این انتخابات را یکی از وظایف کلیدی و اساسی معاونت سیاسی برشمرد و گفت: حفظ بیطرفی با پرهیز از هر گونه سیاسی کاری و صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس مهمترین وظیفه مجریان انتخابات میباشد.
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