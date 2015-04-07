افزایش پهنای باند اینترنت باظرفیت ۲۰ گیگابایت در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین كشایی ظهر امروز در آیین تودیع و معارفه رئیس مخابرات شهرستان گلپایگان با اشاره به اینكه ارتباطات یكی از وجوه ناشناخته بشر است كه ما در آغاز راه هستیم، تصریح كرد: اولین گوشی های موبایل حدود ۲۰ سال پیش به صدا درآمد، آیا ۲۰ سال آینده را می توانیم پیش بینی كنیم كه چه خواهد شد؟ در حالی كه امروز كودكان پنج ساله تبلت در اختیار دارند، این برای ما پیام دارد.

وی با اذعان به اینكه مردم ما در دنیا بسیار هوشمند هستند، خاطرنشان كرد: وظیفه ما فراهم كردن ابزار كار، زمینه و بهره برداری از مردم نه تنها در زمینه ارتباطات بلكه در حوزه های مختلف از جمله بهداشت و درمان، خودرو و ... اگر خلل و تأخیری وجود دارد به دلیل این است كه ما قادر به بومی كردن آن نشده ایم.

وی با نوید این نكته كه به زودی پهنای باند اینترنت شهرستان گلپایگان با اجرای یك شرایط بزرگ و پرهزینه در استان با ظرفیت ۲۰ گیگابایت در ثانیه افزایش خواهد یافت، افزود: تغییرات پهنای باند ظرف یكی دوهفته آینده در شهرستان گلپایگان عملی خواهد شد كه این اتفاق بزرگی است كه سالهاست در راستای آمادگی آن فعالیت شده و با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در اولین فرصت در استان اصفهان افتتاح و در شهرهای مهم استان كه گلپایگان یكی از آنهاست مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

كشایی با اشاره به اینكه یكی از زیرساخت های اصلی ایجاد پهنای باند كه در ۱۵ روز آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، موجب آماده سازی بهره برداری موبایل نسل سوم (۳G) شهرستان گلپایگان با ۶ سایت انجام خواهد شد، افزود: تا یك ماه آینده شهر گلپایگان در فاز اول و شهرهای بعدی استان را در فاز دوم و سوم در خصوص موبایل نسل سوم و بلافاصله نسل چهارم (۴G) ارتقا خواهیم داد.

مدیرعامل شركت مخابرات استان اصفهان با اشاره به اینكه توسعه ارتباطات روستایی متزلزم پیگیری های مسئولین شهرستان است، افزود: دولت مجبور است در راستای توسعه ارتباطات روستایی با توجه به قراردادی كه با بخش خصوصی شركت مخابرات دارد، اقدام كند.

وی در پایان با تقدیر از خدمات قربانعلی محمدی مقدم رئیس سابق اداره مخابرات شهرستان بیان داشت: وی سالها در این شهرستان فعالیت داشتند و یكی از بهترین و موفق ترین مدیران مخابرات استان اصفهان محسوب می شد كه كارنامه عملكرد ایشان در تحت پوشش قرار داشتن ضریب تلفن ثابت، همراه و ... نمایانگر این ادعاست.

در ادامه حسین فراست فرماندار گلپایگان با تقدیر از خدمات قربانعلی محمدی مقدم رئیس سابق اداره مخابرات، افزود: مدت زمان طولانی خدمت ایشان در شهرستان گویای خوبی و وجاهت خوب وی بوده كه مردم شهیدپرور و فهیم گلپایگان پذیرای او بودند و این نشانه موفقیت كسی است كه خداوند توفیق خدمت و وظیفه به نحو احسنت را به او داده است.

وی در راستای درخواست مردم از پایین بودن سرعت اینترنت خواستار افزایش پهنای باند شد و افزود: با توجه به اینكه در سال جدید رخ داد مهم انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را در پیش داریم، بدیهی است نیاز مردم و دستگاه های ذیربط به امكانات روز ارتباطات یك امری ضروری محسوب می شود.

فراست در پایان با بیان اینكه كار مخابرات امری حساس و پرمشغله است، تصریح كرد: در راستای مشكلات نقاط كور ارتباطی شهرستان به ویژه در برخی از روستاها خواستار تجهیز و رفع معایب آنها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان آیین تودیع و معارفه رئیس مخابرات شهرستان گلپایگان ضمن تقدیر از خدمات قربانعلی محمدی مقدم در تصدی چندین ساله اداره مخابرات شهرستان گلپایگان، مهندس مهدی یوسفی به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.