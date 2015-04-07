توصیه معاون مطبوعاتی ارشاد به خبرنگارانی که بیمه نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خبرنگارانی که هنوز بیمه آنان توسط رسانه متبوعشان برقرار نشده به اداره خبرنگاران اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی اطلاع دهند.

حسین انتظامی توضیح داد: طبیعی است باتوجه به تعامل رسانه‌ها با اداره‌ کل مطبوعات داخلی، احقاق حق این خبرنگاران در فضای منطقی‌تر دنبال می‌شود.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تاکید کرد: به رسانه‌ها اعلام شده است یکی از شروط پرداخت یارانه بیمه کارکنان و سایر حمایت‌هایی که وزارت ارشاد انجام می‌دهد، نبود اعتراض خبرنگاران تمام وقت آن رسانه است.

وی افزود: در سال گذشته و در جهت هدفمند کردن یارانه‌ مطبوعات حدود چهل میلیارد ریال به مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه های اطلاع رسانی دارای مجوز پرداخت شد که همکاران خود را بیمه کرده بودند که این فهرست‌ها با هدف شفافیت و همچنین الگوسازی، به صورت تفکیکی نیز اعلام شده و خواهد شد.

انتظامی در خصوص بیمه تمکیلی خبرنگاران نیز اظهار داشت: برای بیمه تکمیلی روزنامه‌نگاران نیز دو راه را در نظر داریم؛ راه اول، سیاست تشویقی نسبت به رسانه‌هایی که نسبت به بیمه تکمیلی خود توجه داشته‌اند. راه دوم، بیمه تکمیلی خبرنگارانی است که از کمیته حرفه‌ای و از طریق سایت سمان، کارت روزنامه‌نگاری دریافت کرده‌اند.

شایان ذکر است طبق ماده ۴۶ قانون مطبوعات، صاحب امتیاز و مدیر مسئول مکلف هستند که کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا هیات نظارت یا به هر دلیل دیگر که نشریه تعطیل شد طبق مقررات قانون کار، حقوق آنها پرداخت شود.

بر همین اساس دولت یازدهم با هدف حفظ استقلال حرفه ای و تقویت امنیت شغلی خبرنگاران، با پرداخت یارانه بیمه و بسته‌های تشویقی در کنار افزایش و یا کاهش یارانه رسانه‌های مکتوب و الکترونیک، در جهت بیمه خبرنگاران توسط خود رسانه‌ها گام برداشته است.