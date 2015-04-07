به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا علی عسگری در نشست خبری پیش از دیدار این تیم برابر النصر عربستان در جمع خبرنگاران گفت: فردا اولین بازی از دور برگشت را در لیگ قهرمانان آسیا انجام می‌دهیم. فکر می‌کنم این دیدار یکی از بازی‌های سخت پرسپولیس باشد. بازی جلوی تیم صدر جدولی لیگ عربستان دشوار است. ما در عربستان مستحق باخت نبودیم و می‌خواهیم با ارائه بازی خوب نتیجه بازی رفت را جبران کنیم.

وی درباره تغییرات انجام گرفته در تیم پرسپولیس گفت: درخشان زحمت زیادی برای پرسپولیس کشید. اتفاقاتی که در فوتبال ما بخصوص پرسپولیس رخ می‌دهد در کمتر لیگ حرفه‌ای به چشم می‌آید. بازی فردا مهمترین مسئله پرسپولیس است و ما باید برای پرسپولیس بجنگیم. خود درخشان هم این مسئله را از ما خواست. به هر حال عبدی و کادر فنی کنار درخشان بوده‌اند. به شخصه تمام تمرکز ما این است که النصر را ببریم. می‌خواهیم سه امتیاز را بگیریم و نتیجه خوبی بر جای بگذاریم.

این بازیکن در خصوص غایبان تیم پرسپولیس در این دیدار عنوان کرد: فوتبال یک بازی تیمی است. تا الان خوش شانس نبودیم. امیدوارم یک مقدار شانس به ما رو کند و افتخار این را داشته باشیم که به عنوان یکی از نمایندگان موفق ایران راهی مراحل بعد شویم.