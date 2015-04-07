۳۱۰ کیلوگرم تریاک در بار سیب زمینی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ غلام عباس بلفکه اظهار داشت: دو دستگاه کامیون حاوی بار سیب زمینی که از یکی از استان‌های جنوبی به سمت مرکز کشور در حال حرکت بود توسط عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم شناسایی و توقیف شد.

وی ادامه داد: از این دو دستگاه کامیون، ۳۱۰ کیلوگرم تریاک که در زیر بار سیب زمینی جاسازی شده بود کشف و سه نفر نیز در این رابطه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قم در ادامه از انهدام باند توزیع مواد مخدر روانگردان از نوع شیشه در استان قم خبر داد و گفت: این باند که به صورت خاصی اقدام به توزیع شیشه در استان می‌کرد، شناسایی و منهدم شد.

وی افزود: از این باند، مقدار ۲۰۰ گرم شیشه کشف و ضبط و سه دستگاه خودرو و سه دستگاه موتورسیکلت توقیف و سه نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.

کارگاه ساخت مواد مخدر روانگردان در قم وجود ندارد

سرهنگ بلفکه با بیان اینکه هیچ کارگاه ساخت مواد مخدر روانگردانی در قم وجود ندارد گفت: این باند، مواد مخدر روانگردان را از استان‌های دیگر وارد قم کرده و اقدام به توزیع آن می‌کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه طرح ارتقای امنیت اجتماعی استان قم از بیستم اسفندماه سال گذشته تا پانزدهم فروردین ماه جاری در استان انجام شد گفت: در این طرح اقدام به جمع آوری و دستگیری معتادان تابلو و پرخطر شد که با افزایش ۳۴۸ درصدی دستگیرشدگان و افزایش ۲۹۸ درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به ایام نوروز سال ۹۳ مواجه بودیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قم افزود: جمع آوری این افراد نقش بسزایی در بالارفتن امنیت و کاهش وقوع جرائم در ایام نوروز در استان قم داشت که شاهد وقوع ۱۹ درصدی جرائم در این استان هستیم.

به گفته وی، درصدی از افراد دستگیر شده از استان‌های دیگر کشور بوده که وارد قم شده بودند و نسبت به جمع آوری و دستگیری آن‌ها اقدام شد.

بلفکه همچنین با بیان اینکه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم با توجه به اینکه این استان در شاهراه مواصلاتی کشور قرار دارد تمهیدات ویژه‌ای برای کنترل خودروهای عبوری از محورهای مواصلاتی استان در دستور کار قرار داده است، گفت: توفیقات خوبی نیز در این زمینه به دست آورده‌ایم که در سال گذشته موفق به کشف و ضبط پنج تن مواد مخدر و انهدام ۳۶ باند تهیه و توزیع قاچاق مواد مخدر شدیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قم اضافه کرد: بخش عمده‌ای از این مواد مکشوفه از خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی استان کشف و ضبط شده است.