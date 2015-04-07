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۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ۲۰:۲۲

هوادار زن فوتبال با چای داغ به داور حمله کرد

هوادار زن فوتبال با چای داغ به داور حمله کرد

یک هوادار زن در لیگ فوتبال پاراگوئه به دلیل اعتراض به قضاوت مسابقه، چای داغ بر روی صورت داور پاشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، «لیدر پائز» 39 ساله در دیدار تیم های الیمپیا و پاراگوئایوس در لیگ پاراگوئه مورد حمله یک هوادار زن با آب جوش قرار گرفت.

یکی از هواداران تیم فوتبال الیمپیا به تلویزیون محلی گفت: داور چند بار ضربه خطا را اعلام کرد و بازی را به نشانه آفساید متوقف کرد. من واقعا فکر کردم این قضاوت منصفانه نبود و بنابراین شگفت زده نشدم که هواداران با وی برخورد کردند.

پائز بعد از این حادثه که می توانست منجر به کور شدن وی شود با چانه و بازوی سوخته راهی بیمارستان شد.

سخنگوی بیمارستان اظهار کرد: داور خوش شانس بوده که در این حمله کور نشده است. خوشبختانه وی در آخرین لحظه صورتش را برگرداند وگرنه چای داغ داخل چشمانش می ریخت.

پلیس در  حال پیگیری برای پیدا کردن عامل این حادثه است.

 

کد مطلب 2528660

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