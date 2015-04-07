رایزنی تهران و مسکو پیرامون تحولات یمن و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با تشدید حملات هوایی نیروهای نظامی خارجی علیه یمن و کشته و زخمی شدن صدها نفر از مردم بی گناه این کشور و همچنین ضرورت امدادرسانی به آنان حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقا با باگدانف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در امور خاورمیانه در تماس تلفنی تحولات یمن و سوریه را مورد رایزنی و گفتگو قرار دادند.

طرفین ضمن ابراز نگرانی از تداوم حملات نظامی گسترده علیه مردم یمن نسبت به پیامدهای نامطلوب گسترش جنگ بر امنیت و ثبات منطقه هشدار داده و بر ضرورت توقف فوری و بدون شرط حملات و آغاز هرچه سریعتر گفتگوهای یمنی – یمنی در مکانی بی طرف تاکید کردند.

در این تماس دو طرف با توجه به محاصره هوایی و دریایی یمن و عدم امکان ارسال کمک های بین المللی انسان دوستانه، وقوع فاجعه انسانی در شهرهای یمن را اجتناب ناپذیر دانسته و تاکید کردند مردم یمن بیش از هر زمان دیگری به ارسال مواد غذایی اولیه ، دارو و اقلام پزشکی و درمانی نیاز دارند و ضروری است تا این کمک ها هر چه سریعتر به این کشور ارسال شود.

طرفین همچنین از روند گفتگوی سوری – سوری که در حال حاضر در مسکو جریان دارد حمایت کردند و بر راهکار سیاسی به عنوان تنها راه حل بحران سوریه تاکید کردند.

معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه و نماینده پوتین درامور خاورمیانه از تداوم اقدامات برخی کشورها در تسلیح گروه های تروریستی و استفاده ابزاری از آنان را در جهت افزایش مشکلات سوریه و منطقه انتقاد کردند.