وحدت و همدلی راه حل بسیاری از مشکلات در کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور عصر امروز در ستاد نماز استان کرمان بر اهمیت بالای برپایی نماز در جوامع و به خصوص در ادارات تاکید کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به این مهم شد.

وی همچنین به شعار سال جاری اشاره کرد و افزود: شعار سال همیشه به صورت هوشمندانه و مدبرانه توسط رهبر انقلاب انتخاب می شود و عمل به این رهنمودها می تواند در پیش برد اهداف کشور بسیار تاثیر گذار باشد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: بروز برخی مشکلات اقتصادی و ضعف مدیریتها امکان دارد موجب بروز شکافهایی شود که باید با تاسی از شعار سال این شکافها را پر کرد و هم دل و هم زبان به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کنیم.

وی به بیانیه هسته ای اشاره کرد و گفت: هر چند جشنهایی که برپا شد زود هنگام بود اما باید دانست که پس از بررسیهای حقوقی و تحقیق در خصوص چارچوب بیانیه و درنهایت امضای آن به پیروزی رسیده ایم.

وی به حمایت رهبر انقلاب از تیم مذاکره کننده اشاره کرد و گفت: باید شعار امسال پشتوانه مردم و مسئولان باشد زیرا هر گاه متحد و همدل بوده ایم هیچ خللی در اهداف کشور وارد نشده است و دشمن حتی با تحریمهای سخت هم نتوانسته است ما را به زانو در آورد.