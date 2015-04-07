به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هلال احمر کرمان، حسین سام‌زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران، با اشاره به جزئیات این حوادث، اظهار کرد: در روز گذشته یک دستگاه تریلر در کیلومتر ۱۷ محور انار _ شهربابک واژگون شد که یک نفر در این حادثه توسط امدادگران به شکل سرپایی درمان شد.

وی با اشاره به واژگونی یک دستگاه بنز در کیلومتر ۳۰ محور انار_ یزد ؛ افزود: در این حادثه دو نفر مصدوم شدند که کار امدادرسانی به آنها انجام گرفت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کرمان همچنین از برخورد یک دستگاه سواری سمند با یک دستگاه موتورسیکلت در کیلومتر ۱۰محور سیرجان_ بافت خبرداد و و گفت: در این حادثه دو نفر مصدوم شدند که یک نفر آنها توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر به بیمارستان منتقل شد.

سام‌زاده با اشاره به واژگونی یک دستگاه سواری مگان در کیلومتر ۷۰ محور جیرفت_ راین طی ۲۴ ساعت گذشته، خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی نیز جان یک نفر را در این حادثه نجات دادند.

وی برخورد یک دستگاه سواری پراید با یک دستگاه موتورسیکلت در کیلومتر ۳۰ محور جیرفت _ کرمان را آخرین حادثه جاده‌ای روز گذشته عنوان و تصریح کرد: در این حادثه یک نفر به بیمارستان منتقل شد.