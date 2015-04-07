به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست رسانه ای سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۴عصر امروز سه‌شنبه ۱۸ فروردین در سالن کنفرانس حوزه وزارتی این وزارتخانه برگزار شد. حسین نوش آبادی در ابتدای این نشست خبری با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی» نقش رسانه ها را در تبیین شعار سال ۹۴ بسیار مهم و اساسی توصیف کرد و گفت: رسانه ها می توانند در تحکیم روابط دولت و ملت نقش مهمی ایفا کنند وما امیدواریم رسانه ها تلاش کنند که بستر همدلی و همزبانی دولت و ملت در سال ۹۴ فراهم شود.

وی سپس با قرائت فرازهایی از سخنرانی مقام معظم رهبری در روز اول فروردین گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصمم است به وظیفه خود در ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه به نمایندگان افکار عمومی عمل کند و ما امیدواریم رابطه وزارت ارشاد با رسانه ها در سال ۹۴ قوی تر و مستحکم تر شود.

ارشاد از دستگاه‌های پیشرو در عمل به اقتصاد مقاومتی بوده است

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد سپس گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در دولت یازدهم ارائه کرد و با بیان اینکه وزارت ارشاد از دستگاه‌های پیشرو در عمل به شعار سال ۹۳ یعنی اقتصاد مقاومتی در حوزه فرهنگ و هنر بوده است، حمایت از آثار سینمایی، فرهنگی و هنری با هدف ترویج و نهادینه کردن مفهوم اقتصاد مقاومتی، بهره‌گیری از ظرفیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد جهت گفتمان سازی موضوع اقتصادی مقاومتی و تجمیع فعالیت های فرهنگی و هنری خارج از کشور با هدف جلوگیری از موازی کاری را از مهمترین محورهای عمل شده توسط این وزارتخانه در سال گذشته عنوان کرد.

وی سپس به تفکیک، عملکرد وزارتخانه متبوعش را در حوزه های مختلف آن بیان کرد و از جمله در حوزه رسانه‌ها و مطبوعات گفت: دولت برای اولین بار برای یارانه به مطبوعات، به سایت ها و خبرگزاری های بخش خصوصی هم به صورت شفاف و بر اساس مکانیسم حرفه ای و عادلانه یارانه پرداخت کرد.

به گفته وی این یارانه تنها به رسانه هایی تعلق گرفته و خواهد گرفت که ماده ۱۸ قانون مطبوعات را رعایت کنند.

وی همچنین از انتشار فهرست یارانه‌های پرداختی به سایت ها و خبرگزاری ها به تفکیک هر رسانه در آینده نزدیک خبر داد و ضمنا تاکید کرد: سایت های شبنامه‌نویس که متولی مشخصی ندارند و به هیچ وجه عملکرد حرفه‌ای از خود بروز نمی دهند، از دریافت یارانه محروم هستند.

نوش آبادی همچنین گفت: یارانه مربوط به بیمه رسانه ها هم به حساب مدیران مسئول واریز شده تا آنها نسبت به بیمه کردن خبرنگاران خود اقدام کنند. همچنین لیست پرداختی یارانه بیمه رسانه‌ها در سال ۹۳ به زودی منتشر می شود.

کارنامه سینمایی ارشاد در سال ۹۳

وی در تشریح عملکرد وزارت ارشاد در حوزه سینمایی هم گفت: از ابتدای دولت یازدهم ۳۰۵ فیلم سینمایی پروانه ساخت دریافت کرده که از این بین ۱۴۹ فیلم موفق به دریافت پروانه نمایش شده است. همچنین بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر از ۵ تا ۱۲ اردیبهشت در تهران برگزار می شود که در آن برای اولین بار فیلمها به طور مجزا نمایش داده خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد گفت: بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر در دو بخش رقابتی سینمای سعادت و جلوه گاه شرق برگزار و طی آن مجموعا ۲۲ فیلم خارجی و ۳ فیلم از ایران با نگاه بین المللی، نمایش داده می شود. بیش از ۸۰ کشور متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر شده اند که در بخش غیر رقابتی سینمای چین و ترکیه مرور خواهد شد.

بهره برداری از ۷۴ کتابخانه عمومی در دولت یازدهم

نوش آبادی تاکید کرد: در بخش نهاد کتابخانه‌های عمومی هم در دولت یازدهم ۷۴ باب کتابخانه عمومی مورد بهره برداری قرار گرفته که با احتساب آنها در حال حاضر مجموعا ۲ هزار و ۱۶۹ باب کتابخانه عمومی در کشور فعالیت می کنند که این کتابخانه ها دارای نزدیک به ۴۰ میلیون جلد کتاب هستند که بیش از یک میلیون جلد آن در دولت یازدهم تامین شده است. در کل این کتابخانه ها هم بیش از ۶ هزار کتابدار فعال هستند.

سخنگوی وزارت ارشاد در ارائه گزارش عملکرد حوزه معاونت فرهنگی این وزارتخانه هم یادآور شد: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون به ۱۱۳ عنوان کتاب در شمارگان ۲۶۳ میلیون نسخه، مجوز انتشار داده شده است. همچنین تا این لحظه ۴۷ نمایشگاه استانی کتاب برگزار شده و کشورمان هم در ۱۶ نمایشگاه خارجی کتاب شرکت کرده است.

وی در مورد نمایشگاه کتاب تهران هم گفت: سال قبل ۱۲۹۶ ناشر داخلی و خارجی در نمایشگاه شرکت کرده بودند که امسال با افزوده شدن برخی ناشرانی که دچار مشکلاتی شده بودند، تاکنون بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ ناشر داخلی ثبت نام خود را قطعی کرده اند. در سال گذشته ۱۴۰ میلیارد تومان کتاب در نمایشگاه کتاب تهران فروخته شد که ۱۴ میلیارد تومان آن در قالب بن کتاب در اختیار دانشجویان و طلاب قرار گرفت که ۵۰ درصد این اعتبار از سوی وزارت ارشاد تامین شد.

وی ادامه داد: امسال هم این سیاست حمایتی دنبال می‌شود و در صورت مشارکت سایر نهادها، دستگاهها و ارگانها چتر حمایتی وزارت ارشاد گسترده تر خواهد شد. وزارت بهداشت و نیز دانشگاه آزاد اعلام کرده اند که اعتباری معادل ۱۲۰ میلیارد ریال را برای تجهیز کتابخانه های مراکز درمانی و بهداشتی و نیز کتابخانه های دانشگاه‌های خود اختصاص داده‌اند که وزارت ارشاد در حمایت از این تجهیز هم کمک های مالی خود را ارائه خواهد کرد.

نوش آبادی با بیان اینکه دولت و وزارت ارشاد واسپاری کارها به بخش های خصوصی و غیردولتی از واگذاری بسیاری از امور نمایشگاه کتاب تهران به تشکل های داخلی و خارجی نشر سخن گفت و اظهار امیدواری کرد که این روند به تدریج طی سالهای آتی هم ادامه یابد.

اختصاص ۴۰ میلیارد ریال به تجهیز ۳ هزار کتابخانه مسجد

سخنگوی وزارت ارشاد در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته ۴۰ میلیارد ریال برای تجهیز ۳ هزار کتابخانه مساجد اختصاص یافته است تشکیل کارگروه ویژه نظارت بر چاپ و توزیع غیر قانونی کتاب در وزارت ارشاد خبر داد و یادآور شد: این کارگروه با هرگونه اقدام غیر قانونی در خصوص توزیع کتابهای قاچاق برخورد جدی صورت خواهد داد.

وی در تشریح فعالیت های حوزه هنری وزارت ارشاد هم گفت: تشکیل و اجرای برنامه ارکستر سمفونیک با توصیه رئیس جمهور در سال گذشته از جمله مهمترین اقدامات این حوزه بود. این نوید را هم بدهم که ارکستر ملی هم در اردیبهشت ماه امسال اجرای برنامه خواهد داشت.

نوش آبادی از تقویت منابع صندوق اعتباری هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران برای ارائه خدمات رفاهی بهتر به اعضا خبر داد و افزود: کارت هنر به عنوان شناسه هنر اعضای این صندوق طراحی شده و به زودی به آنها ارائه خواهد شد.

تقویت حوزه‌های تئاتر و نمایشی در سال ۹۴

وی از تاکید وزیر ارشاد برای تقویت حوزه های تئاتر و نمایشی در سال ۹۴ خبر داد و با اشاره به ۲۰۰ درصدی بودجه صندوق هنر، آن را اقدامی در خور شأن اعضا توصیف کرد.

همچنین به گفته نوش آبادی بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ موسسه قرآنی در کشور در حال فعالیت است و در دولت یازدهم هم بیش از ۴۰۰ موسسه قرآنی تاسیس شده و ۴۰۰ موسسه دیگر هم در حال تاسیس است. همچنین تا به حال ۳ هزار و ۶۰۰ نمایشگاه قرآنی، ۱۸ همایش و ۲۳ مسابقه قرآنی در دولت یازدهم برگزار و ۲۵۰ میلیون جلد قرآن خریداری و توزیع شده است که ۴.۵ میلیون جلد آن فقط در دولت یازدهم خریداری و توزیع شده است.

سخنگوی وزارت ارشاد همچنین از تشکیل ۴۱ جلسه شورای فرهنگ عمومی با ۶۰۰ مصوبه برای ارتقای فرهنگ عمومی کشور در دولت یازدهم خبر داد و در تشریح عملکرد دولت حسن روحانی در حوزه تقویت بازیهای رایانه ای گفت: در این مدت ۲۵۱ بازی رایانه ای تولید و به بازار عرضه شده است.

وی سپس گفت: تعداد کانونی و فرهنگی مساجد هم به بیش از ۱۹ هزار کانون رسیده که ۱۹۱۸ باب آن در این دولت راه اندازی شده است. در حوزه عمرانی هم ۲۹۸ پروژه استانی در حال احداث است که با تکمیل آنها، حرکت مهمی در توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در کشور بوجود خواهد آمد.

نوش آبادی همچنین از امضای تفاهم نامه وزارت ارشاد و سازمان امور مالیاتی با پیگیری های معاونت حقوقی این وزارتخانه در روزهای پایانی سال گذشته خبر داد که بر اساس آن کلیه کتابفروشی های کشور از پرداخت مالیات معاف شده اند.

معاون حقوقی امور مجلس و استانهای وزارت ارشاد همچنین از برگزاری پنجمین همایش مالکیت ادبی هنری و فکری در ۱۴ اردیبهشت امسال به همت این معاونت خبر داد و گفت: مهمانان برجسته‌ای از داخل و خارج از کشور در دوره پنجم این همایش حضور خواهند داشت.