فرمانده نیروی انتظامی کشور با رئیس مجلس دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری در اولین دیدار رسمی خود در سمت فرمانده نیروی انتظامی، بعدازظهر امروز با ضمن حضور در مجلس شورای اسلامی، به دیدار نوروزی با رئیس مجلس شورای اسلامی رفت.

در این دیدار که جمعی از معاونان نیروی انتظامی کشور نیز حضور داشتند، درباره ضرورت همکاری نیروی انتظامی و مجلس شورای اسلامی به منظور دستیابی به راه حل های مناسب برای پیگیری و پیشبرد امور کشور، بحث و گفتگو شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه نیروی انتظامی در ایجاد امنیت و آرامش در کشور، بر لزوم تعامل و ارتباط نزدیک این دستگاه با مجلس تاکید کرد.

سردار اشتری نیز این دیدار را در راستای فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت همکاری نیروی انتظامی با سایر نهادها و سازمان ها در حکمی که برای انتصاب وی صادر کرده بودند، دانست و تاکید کرد که به همین منظور، اولین دیدار رسمی خود را با ریاست مجلس شورای اسلامی انجام داده است.

سردار سرتیپ حسین اشتری که در اسفندماه سال گذشته و با حکم رهبر انقلاب به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شده است، تعامل با مجلس را از جمله عوامل مهم برای انجام بهینه وظایف خود دانست.