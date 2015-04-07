درخواست هواداران استقلال از بازیکنان/ بازگشت بیک زاده به تمرینات

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز سه شنبه استقلال با حدود بیش از ۱۰۰ تماشاگر در کمپ اختصاصی زنده یاد ناصر حجازی برگزار شد. برخی حواشی این تمرین به شرح زیر است:

* هاشم بیک‌زاده که چند روزی را به دلیل نگرفتن مطالباتش در تمرین حضور پیدا نمی‌کرد عصر امروز در کنار سایر آبی‌پوشان به تمرین پرداخت.

* امید ابراهیمی حدود ۳۰ دقیقه با مربی بدنساز تیم به طور انفرادی به دویدن پرداخت و سپس در گوشه‌ای از زمین زیر نظر مربی بدنسال تمرینات ویژه‌ای را جهت آماده سازی خود انجام داد.

* جاسم کرار که گویا صبح امروز جلسه خوبی را با علی نظری جویباری برگزار کرده بود به هنگام حضورش در تمرین بسیار سرحال و شاداب به نظر می‌رسید و مرتبا با هم تیمی هایش شوخی می‌کرد و در تمرین نیز آنقدر خوب بود که کادر فنی او را مورد تشویق قرار دادند.

* خسرو حیدری به دلیل مصدومیت تنها غایب تمرین امروز استقلال بود. وی با توجه به مصدومیتی که گریبانگیرش شده است به بازی با ذوب آهن نیز نخواهد رسید.

* امیرحسین صادقی حدود یک ساعت زودتر از سایر بازیکنان در تمرین حضور پیدا کرد و با لیدرهای استقلال به بازی تنیس فوتبال پرداخت.

* امیر قلعه‌نویی در ابتدای تمرین حدود ۵ دقیقه با بازیکنان صحبت کرد و از آنان خواست با توجه به اینکه تنها شش هفته به پایان بازی‌های این فصل باقی مانده است تلاش کنند تا امتیازات کامل این شش بازی را گرفته و تا همچنان یکی از مدعیان قهرمانی باشند.

* پس از صحبت‌های قلعه‌نویی، بازیکنان ابتدا با دویدن دور زمین بدن‌های خود را گرم کرده و سپس به مرور کارهای سرعتی و کششی پرداخته و در بخش بعدی تمرین کار با توپ را انجام داده و در آیتم بعدی به مرور کارهای تاکتیکی برای دیدار مقابل ذوب آهن پرداختند و در آیتم بعدی تمرین و در قالب دو تیم سبز و صورتی یک فوتبال درون تیمی را همراه با کارهای ترکیبی انجام دادند.

* آرش برهانی و رضا عنایتی امروز کری خوانی زیادی با یکدیگر تا پایان تمرین داشتند.

* امیر قلعه نویی چندین بار با فریادهای خود بر سر بازیکنانی که در هر آیتم ضعیف کار می کردند به آنها گوشزد می کرد که محکمتر کار کنند.

* جاسم کرار و رضا عنایتی در بخش ضربات ایستگاهی بهتر از دیگران ظاهر شدند و در این بین کرار مورد تشویق کادر فنی هم قرار گرفت.

* فریدون زندی امروز با انگیزه بالایی در تمرینات این تیم شرکت کرده بود تا جایی که گفته می شد وی برای فصل بعد با استقلال به توافق رسیده است.

* وحید طالبلو امروز آمادگی بالایی از خود نشان داد و حتی چندین بار موقعیت تک به تک را از مهاجمان مهار کرد.