ضرورت برگزاری کلاس های آموزشی پیشگیری از اعتیاد در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر سه شنبه در اولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بناب با بیان اینکه مبارزه با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر در سال جاری اولویت ماموران انتظامی شهرستان است، افزود: اید جمع آوری معتادان تابلو جزو اولویت کاری مسئولان شهرستان باشد.

وی با اشاره به جلسات این شورا در سال گذشته گفت: باید فرهنگ سازی برای جلوگیری از اعتیاد به عنوان بلای خانمان سوز فراموش نشود و به خانواده ها در این خصوص آموزش های لازم داده شود.

فرج اللهی همچنین با تاکید بر اینکه سال گذشته از سوی عوامل زحمتکش نیروی انتظامی چندین طرح پاکسازی در نقاط مختلف شهر و روستاهای منطقه انجام شد که بسیار مثمرثمر بود، ابراز داشت: نیروی انتظامی در این خصوص بسیار تلاش کرد و به برنامه ها و اهداف از پیش تعریف شده رسید.

وی سپس با بیان اینکه متأسفانه ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی طلاق است، گفت: ۵۳ درصد عوامل طلاق در جامعه ما اعتیاد است.

فرماندار بناب سپس در خصوص اجرای طرح های پاکسازی معتادان در بناب اظهار داشت: باید شناسایی نقاط آلوده و پاکسازی محلات در اولویت برنامه های نیروی انتظامی برای سال جدید باشد.