کشف بیش از ۹۰۰ کیلوگرم قرص های پیش ساز شیشه در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول داداش زاده عصر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بناب با تاکید بر اینکه طی سه ماه گذشته بیش از ۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در بناب کشف شده است، گفت: همچنین ۹۱۰ کیلوگرم قرص های پیش ساز شیشه در این شهرستان کشف شده است.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد سه ماهه این نیرو در مبارزه با مواد مخدر گفت: طی این مدت با اجرای ۱۶ طرح پاکسازی مناطق آلوده شهری و روستایی ۶۷ نفر توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و ۶۴ نفر معتاد نیز به محلهای کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.

وی تصریح کرد: براساس دستورالعمل فرماندهی محترم ناجا مقابله با سرقت و مبارزه با مواد مخدر از جمله برنامه های این نیرو در سال جدید است و عوامل نیروی انتظامی شهرستان نیز بر حسب دستورالعمل ابلاغی به شدت با آنها مبارزه و مقابله خواهد کرد.

داداش زاده سپس ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری کلاسهای مختلف آموزشی برای پیشگیری از اعتیاد، از ادارات، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها خواست در زمینه این مأموریت بزرگ با نیروی انتظامی همکاری لازم را داشته باشند.