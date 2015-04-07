تساوی ملوان برابر پیکان/ پدیده مقابل سایپا متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی عصر امروز سه شنبه در چارچوب هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال میزبان پیکان تهران بود که پیروزی برابر این تیم را در وقت های اضافه از دست داد. سیدجلال رافخایی در دقیقه ۳۳ برای ملوان گلزنی کرد و مصطفی شجاعی در دقیقه ۹۱ از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند. ملوان با این تساوی ۲۵ امتیازی شد و در همان مکان یازدهم جدول باقی ماند. پیکان هم با ۲۳ امتیاز در مکان چهاردهم جدول قرار گرفته است.

در یکی دیگر از بازی‌های برگزار شده تیم پدیده مشهد پذیرای سایپای البرز بود که جدال این دو تیم در پایان با تساوی بدون گل خاتمه یافت. با این نتیجه تیم سایپا ۳۴ امتیازی شد و در رده هفتم جدول باقی ماند. پدیده نیز با ۲۶ امتیاز در رده دهم جدول ایستاده است.