یادواره معلمان شهید لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراد روشنی عصر سه شنبه در دومین جلسه شورای معاونان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با اشاره به در پیش بودن هفته تجلیل از مقام معلم و اظهار داشت: در این راستا برگزاری یادواره معلمان شهید استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به وجود ۱۶۷ معلم شهید در استان لرستان افزود: یادواره این معلمان شهید طی اردیبهشت ماه امسال همزمان با سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان یادآور شد: یادواره معلمان شهید با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان برگزار خواهد شد.

روشنی به نقش مهم و برجسته شهدای معلم در جریان جنگ تحمیلی اشاره کرد و گرامیداشت ۱۶۷ معلم شهید استان لرستان را ادای دینی به جایگاه و نقش این شهدا دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم پیگیری وضعیت اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر در استان بیان داشت: در این راستا باید ستاد ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر استان تشکیل و راه اندازی شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان یادآور شد: با راه اندازی این ستاد پیوندی میان دانشگاهها، ستاد ساماندهی اشتغال و بازار کار و دستگاههای جرایی ایجاد می شود.

روشنی افزود: در این ستاد مدیران دستگاههای دولتی و بخش خصوصی، روسای دانشگاههای استان، ستاد شاهد و معاونان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان حضور دارند.