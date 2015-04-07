ضمانت توافق نهایی شورای امنیت است

بعیدی نژاد مدیر کل امور سیاسی و امنیت ملی وزارت امورخارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در برنامه بحث روز رادیو ایران با رد فکت شیت یا روایت آمریکایی از بیانیه سوئیس گفت: ما تنها راه حل های مشترکی را که در سوئیس بین همه طرفها توافق شده است می پذیریم.

بعیدی نژاد همچنین توافق دو مرحله ای را رد کرد و افزود: بیانیه سوئیس تنها یک تصویر اجمالی و کلی از مذاکرات است که بر اساس آن در خصوص موضوعات مورد اختلاف به راه حل های مشترک رسیده ایم.

عضو تیم هسته ای جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال دارد رئیس جمهور آینده آمریکا توافق نهایی را نقض کند، گفت: ضمانت این توافق شورای امنیت است و این شورا همه طرفها را متعهد خواهد کرد که به اجرای توافق پایبند باشند و اگر هر کدام از طرفها این توافق را نقض کنند برخلاف فصل هفتم منشور مل متحد عمل خواهد کرد.

بعیدی نژاد همچنین در پاسخ به سئوالی درباره نگرانی افکار عمومی ایران از سیاسی کاری آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: آژانس فقط قرار است اجرای اقدامات ایران را تایید کند و این با اینکه آژانس صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران را تایید کند تفاوت دارد.

وی بار دیگر تاکید کرد: مذاکرات ما با آمریکا فقط در خصوص مذاکرات هسته ای است و در خصوص دیگر موضوعات اختلافی با آمریکا هیچ مذاکره ای صورت نگرفته و نخواهد گرفت.