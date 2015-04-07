آخرین تمرین پرسپولیس با چهار غایب/ همه به دنبال هیگوئیتا!

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس پیش از جدال برابر النصر عربستان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در حالی امروز برگزار شد که چهار بازیکن این تیم از جمله گابریل در این تیم غایب بودند.

* سرخپوشان ساعت ۱۹ و ۴۰ دقیقه برای تمرین وارد زمین شماره یک ورزشگاه آزادی شدند و این جلسه تمرینی با دویدن بازیکنان در گروههای سه نفره به صورت رسمی آغاز شد.

* پزشک گابریل از اینکه نام او برای این بازی اعلام شده بود کمی دلخور بود و اعلام کرد ممکن است برای گابریل مشکلی پیش بیاید که با توجه به این مسئله حضور این بازیکن در برابر النصر در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

* رضا نورزوی هم به علت سرماخوردگی در این تمرین غایب است. همچنین تادئو و میلاد کمندانی از جمله نفراتی بودند که برای بازی با النصر خط خوردند.

* این تمرین به صورت جدی زیر نظر حسین عبدی و علیرضا امامی فر پیگیری شد. همچنین مسعود همامی و سوشا مکانی از ابتدا زیر نظر نادر باقری تمریناتشان را دنبال کردند.

* نکات جالب توجه این تمرین حضور محمد نوری و محسن بنگر بود که با توجه به اینکه این بازیکنان به علت دو اخطاره بودن نمی توانند پرسپولیس را در این دیدار حساس همراهی کنند اما در این جلسه تمرینی پا به پای سایر سرخپوشان به تمرین پرداختند.

* پیش از پرسپولیس، تیم فوتبال النصر عربستان تمرینش را از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه برای این مسابقه آغاز کرد که آنها تمرین سبکی را در برنامه داشتند و بیشتر به مرور کارهای تاکتیکی و تکنیکی پرداختند.

* حسین عبدالغنی بازیکن سابق تیم ملی عربستان در جمع نفرات النصر حضور داشت که سن و سال او با توجه به سابقه حضور در تیم ملی عربستان برای حاضران در مجموعه جالب توجه بود.

*برخی افراد حاضر پیگیر حضور هیگوئیتا در تیم النصر بودند که مشخص شد او به علت همراه نداشتن پاسپورت هنگام ورود به ایران اجازه ورود به کشور را پیدا نکرد و به عربستان بازگشت.