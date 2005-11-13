احمدي نژاد: با گسترش همكاري ها مي توان شرايط كنوني نظام سلطه را به نفع ملت ها تغيير داد// پروروكه: دفاع از ايران دفاع از حقوق كشورهايي است كه خواستار استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس جمهور در اين ديدار با تاكيد بر همبستگي عميق و ديرينه دو ملت ايران و كوبا گفت: با توجه به شرايط جديدي كه در منطقه آمريكاي جنوبي بوجود آمده، اميدواريم با موج جديد انقلابي گري كه متاثر از روحيه آزادي طلبي و عدالت خواهي ملت هاي جهان و افكار مترقي رهبران برخي از اين كشورهاست، شاهد هماهنگي و همگرايي بيشتري براي رهايي از نظام سلطه در بين كشورهاي اين منطقه باشيم.

وي چاره دردهاي بشر امروز را اجراي عدالت دانست و تاكيد كرد: با هماهنگي و فعاليت مشترك دو كشور و استفاده از ظرفيت هاي فراوان مجامع جهاني، بخصوص جنبش عدم تعهد و گسترش همكاريها در بين كشورهاي عضو مي توانيم به سرعت شرايط كنوني نظام سلطه را به نفع ملت ها تغيير دهيم.

احمدي نژاد در اين ديدار ضمن تشكر از مواضع انقلابي و مترقي كوبا در خصوص حمايت اين كشور از استفاده صلح آميز انرژي هسته اي توسط ايران، خواستار رايزني كوبا در جهت جلب آراي كشورهاي آمريكاي جنوبي به نفع اقدامات صلح جويانه جمهوري اسلامي ايران شد.

رئيس جمهور همچنين خواهان گسترش بيش از پيش روابط سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بين دو كشور ايران و كوبا شد.

فيليپه پروروكه وزير امور خارجه كوبا نيز در اين ديدار با اعلام حمايت قاطع كشورش از سياست هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران بخصوص در زمينه استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي ، خواستار گسترش روابط همه جانبه تهران - هاوانا شد و افزود: دفاع ايران از حقوق خود در زمينه استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي در حقيقت دفاع از حقوق تمام كشورهايي است كه خواستار استفاده صلح اميز از اين انرژي در آينده هستند.