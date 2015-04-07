مدیران استانی از برخورد انتزاعی اجتناب کنند

به گزارش خبرنگار مهر عبدالحسن مقتدایی عصر سه شنبه در نخستین شورای برنامه ریزی استان عنوان کرد: در سال گذشته به رغم همه کمبودهای موجود با تلاش فراوان و همدلی مسئولان فعالیت های خوبی برای اولین بار در استان انجام شد.



وی افزود: فعالیت های صورت گرفته در سال گذشته را با هر معیاری اندازه گیری کنیم بسیار شاخص و فراتر از ظرفیت های موجود در استان بوده اند.



مقتدایی با اشاره به حادثه سیل در شهرستان ایذه اظهار کرد: با وجود همه خرابی های به بار آمده اما فعالیت های خوبی در این زمینه صورت گرفت که رضایتمندی مردم را هم در پی داشت.



استاندار خوزستان تصریح کرد: مسئولان استانی باید از انجام هر گونه فعالیت تک بعدی بپرهیزند و به طور حتم انتزاعی برخورد کردن با مشکلات استان تنها منجر به هدر رفت اعتبارات خواهد شد.



وی با بیان اینکه هم افزایی به معنای هماهنگ بودن مدیران است تصریح کرد: بهترین راه برای هم افزایی تبعیت از سیاست های ابلاغی مرکز استان است. در صورتی که مدیران از سیاست های استانی تبعیت کنند به طور حتم اعتبارات در محل های مورد نیاز هزینه خواهند شد و این مسئله درصد رضایتمندی مردم را افزایش خواهد داد.



مقتدایی با اشاره به عدم اختصاص اعتبارات استانی به منطقه آزاد اروند گفت: تا هر زمان که از در اختیار قرار دادن اعتبارات مناطق آزاد به اروند مطمن نشده ایم تخصیص اعتبارات استانی را قطع نخواهیم کرد.