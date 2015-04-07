پذیرش ایران هسته ای از دستاوردهای ارزشمند مذاکرات لوزان بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع نمایندگان استان، محمد آشوری با بیان این که تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در آخرین دور مذاکرات لوزان توانست حق هسته ای کشورمان را مطالبه و بر آن همچون همیشه تاکید کند، اظهار کرد: پذیرش ایران هسته ای یکی از دستاوردهای ارزشمند این مذاکرات بود که باید در تدوین توافق نامه نهایی نیز با دقت پیگیری شود.

وی تصریح کرد: باید محکم و استوار از تیم مذاکره کننده هسته ای حمایت کنیم چرا که آنان در وسط میدان نبرد سختی قرار دارند که در یک سوی آن مذاکره کنندگان و ملت نجیب و عزت مدار ایران قرار دارند و در سوی دیگر آن مجموعه ای از کشورهای غربی هستند که تحریم های ظالمانه ای را طی بیش از سه دهه اخیر به ملت ایران تحمیل کرده اند و همچنان نیز در این مذاکرات بر طبل فشار و تحریم ملت ایران می کوبند.

این عضو هیات رئیسه مجلس افزود: مذاکره کنندگان هسته ای کشورمان توفیقات بزرگی در دفاع از حقانیت ملت ایران و اثبات قابلیت های کشورمان در بومی سازی دانش هسته ای داشته اند و باید قدردان تلاش های شبانه روزی آنان و تدابیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور و دیگر مسئولین ارشد کشورمان در هدایت این مذاکرات و هماهنگی مواضع اتخاذ شده بود و در عین حال مراقبت جدی در زمینه خدعه های طرف مقابل انجام داد تا به لطف الهی در ادامه آن شاهد رفع تحریم ها و ایجاد زمینه های اقتصادی جدید برای رشد و پیشرفت کشورمان باشیم.

آشوری تاکید کرد: نباید به توفیقات بدست آمده در مذاکرات اخیر هسته ای نگاه حزبی و جناحی داشت چرا که این مسئله سبب بروز چالش های نامناسبی در داخل می شود که عملا به تضعیف توان تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان می انجامد و توان چانه زنی آنها را در گرفتن امتیازات بیشتر از طرف های مقابل در مذاکرات سلب می کند لذا باید با اعتماد کامل به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان که فرزندان شایسته همین آب و خاک هستند و سوابق درخشانی نیز در دفاع از آرمان های انقلاب و دستاوردهای نظام دارند، داشت.

نماینده مردم حوزه انتخابیه بندرعباس در پایان گفت: مجلس با دقت و ظرافت موضوع هسته ای را تحت اوامر و تمهیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی پیگیری می کند و در این زمینه همدل و همراه با دولت تلاش می کند تا ضمن دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران، جلوی زیاده خواهی های طرف مقابل را نیز سد کند.