از ايرانشناس برجسته فرانسوي تجليل مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب به پاس سالها تلاش علمي و فرهنگي فرانسيس ژان اگوست ريشار، ايرانشناس برجسته فرانسوي و مسئول بخش هنرهاي اسلامي موزه لوور پاريس و همچنين برگزيده دوازدهمين دوره جايزه كتاب جهاني جمهوري اسلامي ايران تجليل مي كند.

اين مراسم در ساعت 17 چهارشنبه دوم آذر ماه در محل مؤسسه پژوهشي ميراث مكتوب ، واقع در خيابان انقلاب ، بين ابوريحان و دانشگاه ، ساختمان فروردين، طبقه دوم برگزار مي شود.

فرانسيس‌ ژان‌ اوگوست‌ ريشار در سوم‌ دسامبر 1948 در پاريس به دنيا آمد‌. وي در دبيرستان‌ سن‌ فرانسوئا دو سل‌ درديژون‌ تحصيلات خود را در مقطع ديپلم‌ رشته‌ فلسفه‌ به پايان رساند. ريشار داراي مدرك كارشناسي ادبيات‌ كهن‌ با عنوان‌: "استانداران‌ ايالات‌ در روزگار نرون"‌ از دانشگاه‌ ديژون‌ و كارشناسي ‌ زبان‌ فارسي‌ از مدرسه‌ عالي‌ زبانهاي‌ شرقي‌ زنده‌ است.

ريشار مدتي كتابدار شعبه نسخه‌هاي‌ خطي‌ كتابخانه‌ ملي‌ فرانسه‌ بخش‌ شرقي‌ و مسؤوليت‌ اداره‌ مخزن‌ فارسي‌ و تهيه‌ فهرست‌ آن‌ را بر عهده داشت. وي از سپتامبر 2003 استخدام‌ در موزة‌ لوور با مسؤوليت‌ ادارة‌ مجموعه‌هاي‌ شعبة‌ جديد التأسيس‌ هنرهاي‌ اسلامي شد‌.

ريشار به زبانهاي فارسي‌، عربي‌، آلماني‌، انگليسي‌، لهستاني‌، لاتين‌، يوناني‌ باستان‌، روسي‌ و تركي تسلط دارد‌.

موضوعها و رشته‌هاي‌ مورد مطالعه‌ و تحقيق‌ ريشار نيز عبارتند از: 1) كتابخانه‌ داري‌ و تاريخ‌ كتاب‌، نسخه ‌شناسي‌؛ 2) تاريخ‌ ايران‌ و ادبيات‌ فارسي‌ كهن‌؛ تاريخ‌ روابط‌ ايران‌ با اروپا، تركيه‌، ماوراء النهر و هند تا سده‌ نوزدهم‌ و مجموعه‌هاي‌ خطي‌؛ 3) تاريخ‌ اديان‌ در سده ‌هاي‌ هفدهم‌ و هجدهم‌ (يازدهم‌ و دوازدهم‌ هجري‌)؛ تاريخ‌ هنر.