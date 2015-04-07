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۱۸ فروردین ۱۳۹۴، ۲۱:۲۱

ویژه برنامه روز جهانی بهداشت در پارس جنوبی برگزار شد

ویژه برنامه روز جهانی بهداشت در پارس جنوبی برگزار شد

بوشهر - ویژه برنامه‌های روز جهانی بهداشت در سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه‌های مختلفی به مناسبت هفته سلامت و روز جهانی بهداشت در پارس جنوبی برگزار شد و کارکنان پایتخت انرژی کشور و خانواده‌های آنها در این برنامه‌ها مشارکت کردند.

برگزاری برنامه پیاده روی یکی از این برنامه‌ها بود و همچنین برنامه‌هایی همچون کارگاه آموزشی ایمنی مواد غذایی و ارتقای فرهنگ ایمنی در این روز برگزار شد.

http://media.mehrnews.com/d/2015/04/07/4/1633767.jpg

از دیگر برنامه‌های این روز می‌توان به برپایی غرفه محصولات ارگانیک اشاره کرد و همچنین برگزاری مسابقه غذای سالم از دیگر برنامه‌های روز جهانی بهداشت در پارس جنوبی بود.

در کنار کارکنان و مدیران منطقه ویژه پارس و خانواده‌های آنها، منصور بردبار مقدم عضور هیئت علمی کمیته جهانی ایمنی غذا از اتحادیه اروپا و سید مهدی حسینی کارشناس غذای سالم در برنامه مسابقه غذای سالم حضور داشتند.

http://media.mehrnews.com/d/2015/04/07/4/1633765.jpg

زهرا مفیدی با پخت خورشت اناردون در مسابقه غذای سالم به عنوان نفر اول جشنواره انتخاب شد.

کد مطلب 2528764

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