ویژه برنامه روز جهانی بهداشت در پارس جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه‌های مختلفی به مناسبت هفته سلامت و روز جهانی بهداشت در پارس جنوبی برگزار شد و کارکنان پایتخت انرژی کشور و خانواده‌های آنها در این برنامه‌ها مشارکت کردند.

برگزاری برنامه پیاده روی یکی از این برنامه‌ها بود و همچنین برنامه‌هایی همچون کارگاه آموزشی ایمنی مواد غذایی و ارتقای فرهنگ ایمنی در این روز برگزار شد.

از دیگر برنامه‌های این روز می‌توان به برپایی غرفه محصولات ارگانیک اشاره کرد و همچنین برگزاری مسابقه غذای سالم از دیگر برنامه‌های روز جهانی بهداشت در پارس جنوبی بود.

در کنار کارکنان و مدیران منطقه ویژه پارس و خانواده‌های آنها، منصور بردبار مقدم عضور هیئت علمی کمیته جهانی ایمنی غذا از اتحادیه اروپا و سید مهدی حسینی کارشناس غذای سالم در برنامه مسابقه غذای سالم حضور داشتند.

زهرا مفیدی با پخت خورشت اناردون در مسابقه غذای سالم به عنوان نفر اول جشنواره انتخاب شد.