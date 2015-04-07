تیم پدیده را باید به چشم نماینده خراسان نگاه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرزبان در نشست خبری پس از دیدار با سایپای البرز شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این باشگاه با یک بحران بسیار بزرگ روبرو بود اما خوشبختانه توانستیم طی چند روز تیم را با آمادگی نسبی برسانیم اما لازم است استاندار خراسان رضوی نسبت به مشکلات این تیم رسیدگی و توجه کند.

وی با بیان اینکه تیم پدیده مشهد توانست بازی قابل قبولی از خود در مقابل سایپا ارائه دهد افزود: امیدوار هستیم که این تیم در لیگ برتر سال آینده به عنوان نماینده استان حضور داشته باشد.

مرزبان با اشاره به اینکه در مصاف با سایپا، نتیجه عادلانه‌ای رقم خورد ادامه داد: در این دیدار دو تیم شانس زیادی برای گل نداشتند.

وی در مورد اخراج رضا حقیقی در نیمه دوم بازی نیز گفت: حرکت رضا حقیقی نادرست بود اما حق می دهم که نسبت به فحاشی بازیکن حریف واکنش نشان داده و از شخصیت خود و خانواده اش دفاع کند.