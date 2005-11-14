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۲۳ آبان ۱۳۸۴، ۹:۴۰

رييس انجمن ديابت ايران در گفتگو با "مهر":

بيماران ديابتي كشور قادر به كنترل قند خون خود نيستند

بيش از 99 درصد بيماران ديابتي كشور از كنترل مطلوب ميزان قند خون برخوردار نيستند .

رييس انجمن ديابت ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، اظهار داشت : به دليل اينكه بعضي از ديابتي ها از بيماري خود اطللاع ندارند و در عرض ابتلا به اين بيماري هستند از اين 3 ميليون نفر حدود 30 هزار نفر خود را به انجمن ها معرفي كرده اند كه از اين 3 ميليون نفر 5/2 درصد در روستاها و 5 درصد در شهرها به اين بيماري مبتلا هستند .

 

اسدالله رجب ، هدف از تشكيل انجمن ديابت را شناساندن اين بيماري به عموم مردم و سياستگذاران درماني كشور و بيماران  ديابتي دانست و افزود : آموزش به افراد  مبتلا براي باور اين بيماري  و اينكه با وجود  اين بيماري  يك زندگي شاداب  و پر بهره  و عمر طولاني  داشته باشند  و همچنين آموزش  براي پيشگيري  اوليه به افرادي كه احتمال ابتلاء  به اين بيماري را دارند ، از ديگر اهداف شكل گيري اين انجمن است .

 

وي در ادامه افزود : نياز مالي اين انجمن ها توسط خود بيماران  ديابتي و خيرين تامين مي شود و هيچ  ارگاني و سازماني به اين انجمن كمك مالي ندارد و حتي اين بيماري را جزء  بيماري هاي خاص  در كشور قلمداد نمي كنند .

 

رييس انجمن ديابت ايران مشكلات بيماران را هزينه عوارض ديابت  دانست و بيان كرد : بيمه گذاران با تامين هزينه هاي گزافي  همچون آزمايش ها و دارو و... مي توانند كمك بسزايي در رفع بخشي از مشكلات اين بيماران آنها را ياري رسانند .

 

وي ، در بيان مشكلات ديابتي ها افزود : دولت با فراهم ساختن امكاناتي اين اجازه را به مركز بيمه بدهد كه فقط  خود فرد بيمار بيمه شود ، زيرا اين موضوع در كاهش هزينه هاي خانواده هايي كه داراي يك فرد بيمار بوده و از نظر مالي در سطح پايين قرار دارند ، كمك خواهد شد .

 

کد مطلب 252908

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