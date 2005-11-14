بيماران ديابتي كشور قادر به كنترل قند خون خود نيستند

رييس انجمن ديابت ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، اظهار داشت : به دليل اينكه بعضي از ديابتي ها از بيماري خود اطللاع ندارند و در عرض ابتلا به اين بيماري هستند از اين 3 ميليون نفر حدود 30 هزار نفر خود را به انجمن ها معرفي كرده اند كه از اين 3 ميليون نفر 5/2 درصد در روستاها و 5 درصد در شهرها به اين بيماري مبتلا هستند .

اسدالله رجب ، هدف از تشكيل انجمن ديابت را شناساندن اين بيماري به عموم مردم و سياستگذاران درماني كشور و بيماران ديابتي دانست و افزود : آموزش به افراد مبتلا براي باور اين بيماري و اينكه با وجود اين بيماري يك زندگي شاداب و پر بهره و عمر طولاني داشته باشند و همچنين آموزش براي پيشگيري اوليه به افرادي كه احتمال ابتلاء به اين بيماري را دارند ، از ديگر اهداف شكل گيري اين انجمن است .

وي در ادامه افزود : نياز مالي اين انجمن ها توسط خود بيماران ديابتي و خيرين تامين مي شود و هيچ ارگاني و سازماني به اين انجمن كمك مالي ندارد و حتي اين بيماري را جزء بيماري هاي خاص در كشور قلمداد نمي كنند .

رييس انجمن ديابت ايران مشكلات بيماران را هزينه عوارض ديابت دانست و بيان كرد : بيمه گذاران با تامين هزينه هاي گزافي همچون آزمايش ها و دارو و... مي توانند كمك بسزايي در رفع بخشي از مشكلات اين بيماران آنها را ياري رسانند .