خالق " برج عاج " درخاك آرميد

به گزارش مهر ، اين‎‎‎ نويسنده‎ انگليسي‎ غالبا با رمان " زن ستوان‎‎ فرانسوي مشهور است ، اما غير از ايـن كتاب‎ ، آثار ديگري نيز‎ از اين‎ نويسنده‎ در ايران‎ ترجمه‎‎ و منتشر شده است‎.



فاولز كتاب‎ زن‎‎ ستوان فرانسـوي‎ را كـه‎ يـك‎ داستان‎ بلند تاريخي‎ بود درسال‎ 1969 منتشر كرد. اين‎ كتاب‎ بعدها در هاليوود فيلم‎ شد و تـا مرحله‎‎ دريافت‎‎ جايزه اسكار پيش‎ رفت .



اين گزارش حاكي است وي پيش‎ از آنكه‎‎‎ به طور تمـام‎ وقـت‎ بـه نويسندگي‎‎ روي‎ آورد به‎‎ حرفه معلمي اشتغـال‎ داشت ؛ يكي‎ ديگر از كتابهاي‎ فاولز كـه‎ در ايـران‎ منتشر شده‎ " برج‎‎ عاج " نام‎ دارد .



کد مطلب 252922