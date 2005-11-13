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۲۲ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۲۱

درگذشت " جان‎ فاولز " نويسنده‎ انگليسي‎ پس از تحمل يك دوره بيماري طولاني

خالق " برج عاج " درخاك آرميد

جان فاولز نويسنده‎‎ پرآوازه انگليسي‎ پس‎ از طي و تحمل يك‎ دوره‎ طولاني‎ بيماري‎ در لندن بـدرود حيـات‎ گفت ‎.

به گزارش مهر ، اين‎‎‎ نويسنده‎ انگليسي‎ غالبا  با رمان " زن ستوان‎‎ فرانسوي مشهور است ، اما غير از ايـن كتاب‎ ، آثار ديگري نيز‎ از اين‎ نويسنده‎ در ايران‎ ترجمه‎‎ و منتشر شده است‎.

فاولز كتاب‎ زن‎‎ ستوان فرانسـوي‎ را كـه‎ يـك‎ داستان‎ بلند تاريخي‎ بود درسال‎ 1969 منتشر كرد.  اين‎ كتاب‎ بعدها در هاليوود فيلم‎ شد و تـا مرحله‎‎ دريافت‎‎ جايزه اسكار پيش‎ رفت .

اين گزارش حاكي است وي پيش‎ از آنكه‎‎‎ به طور تمـام‎ وقـت‎ بـه نويسندگي‎‎ روي‎ آورد به‎‎ حرفه معلمي اشتغـال‎ داشت ؛ يكي‎ ديگر از كتابهاي‎ فاولز كـه‎ در ايـران‎ منتشر شده‎ " برج‎‎ عاج " نام‎ دارد . 
کد مطلب 252922

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