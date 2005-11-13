به گزارش مهر ، اين نويسنده انگليسي غالبا با رمان " زن ستوان فرانسوي مشهور است ، اما غير از ايـن كتاب ، آثار ديگري نيز از اين نويسنده در ايران ترجمه و منتشر شده است.
فاولز كتاب زن ستوان فرانسـوي را كـه يـك داستان بلند تاريخي بود درسال 1969 منتشر كرد. اين كتاب بعدها در هاليوود فيلم شد و تـا مرحله دريافت جايزه اسكار پيش رفت .
اين گزارش حاكي است وي پيش از آنكه به طور تمـام وقـت بـه نويسندگي روي آورد به حرفه معلمي اشتغـال داشت ؛ يكي ديگر از كتابهاي فاولز كـه در ايـران منتشر شده " برج عاج " نام دارد .
درگذشت " جان فاولز " نويسنده انگليسي پس از تحمل يك دوره بيماري طولاني
خالق " برج عاج " درخاك آرميد
جان فاولز نويسنده پرآوازه انگليسي پس از طي و تحمل يك دوره طولاني بيماري در لندن بـدرود حيـات گفت .
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