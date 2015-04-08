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۲۰ فروردین ۱۳۹۴، ۰:۰۵

العبادی:

همانطور که در تکریت پیروز شدیم در الانبار هم موفق می‌شویم

همانطور که در تکریت پیروز شدیم در الانبار هم موفق می‌شویم

نخست وزیر عراق که برای نظارت بر عملیات آزادسازی الانبار به این استان سفر کرده است، از پاکسازی کامل آن در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق که به منظور نظارت مستقیم بر عملیات آزدسازی الانبار به این استان رفته است در جریان دیدار با مسئولان این استان و فرماندهان امنیتی آن گفت: نبرد آینده ما در الانبار خواهد بود. وی تأکید کرد: همانگونه که در تکریت پیروز شدیم، الانبار را نیز از وجود تروریست ها پاکسازی خواهیم کرد.

العبادی افزود: عملیات ارتش عراق در مبارزه با تروریسم هیچگاه متوقف نخواهد شد، ما آنها را در هر نقطه از خاک عراق که باشد هدف قرار می دهیم. تروریست های داعش نه تنها عراق، بلکه منطقه و جهان را تهدید می کنند.

گفتنی است العبادی بعدازظهر امروز به منظور نظارت بر عملیات ارتش در الانبار، وارد پایگاه نظامی الحبانیه در شرق شهر رمادی شد.

 

کد مطلب 2529557

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