توفان در قزوین ۳۲ میلیارد تومان خسارت به همراه داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی آهنی چهارشنبه شب در جلسه شورای هماهنگی بحران استان قزوین که با حضور اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ، عزیز الله مهدیان معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مرتضی روزبه استاندار در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار داشت: در خادثه اخیر توفان در استان قزوین دو هزار و ۱۸۰ واحد مسکونی آسیب دید که نیازمند بازسازی است.

وی افزود: ۶۰۰ واحد مسکونی نیازمند بازسازی و نوسازی و ۱۵۰۰ واحد نیازمند تعمیر است که در این حادثه ۱۲۵ دستگاه خودرو نیز آسیب دیده است.

آهنی با بیان اینکه تاسیسات زیربنایی استان در این حادثه ۱۸ میلیارد تومان خسارت دید ادامه داد: در سایر حوزه ها نیز ۱۴ میلیارد تومان خسارت وارد و بیش از ۷۰ دکل برق واژگون شد و دامداری و کشاورزی مناطق نیز به ویژه در اسفرورین آسیب جدی دیده است.

آهنی بیان کرد: همزمان با توفان در اسفرورین شاهد سیل در برخی مناطق از جمله تاکستان و گرفتار شدن سه کوهنورد در کوهستانهای طارم و ریزش کوه در جاده قدیم و اتوبان قزوین به رشت بودیم که مدیریت را سخت تر کرد اما توانستیم امور را مدیریت کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین تصریح کرد: با حضور همه مدیران در حوادث غیرمترقبه شاهد یک انسجام و تعامل منطقی در این ایام بودیم و خسارتها به حداقل رسید اما در مجموع به واحدهای مسکونی، دامداریها و کشاورزی منطقه و امور زیربنایی آسیب جدی رسید.

وی از حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در مناطق آسیب دیده تاکستان و اسفرورین تشکر کرد و اظهارداشت: مشاهده میزان خسارتها و کارهای انجام شده از سوی مسئولان ارشد کشوری می تواند روند بازسازی این حادثه را تسریع کند.

در این نشست رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تشکر از حضور به موقع نیروهای امدادی برای کمک به حادثه دیدگان توفان تاکستان گفت: شهر اسفرورین در این حادثه خسارت زیادی دیده که باید از سوی سازمان مدیریت بحران کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: تسریع در تامین اعتبارات و آغاز نوسازی و بازسازی واحدهای آسیب دیده ضروری است و همه باید در این زمینه اقدام کنند.

همچنین فرمانداران تاکستان، قزوین، بوئین زهرا و البرز در خصوص اقدامات انجام شده در حادثه بحران توفان هم گزارش کوتاهی ارائه کردند.

اسماعیل نجار روز پنجشنبه از مناطق آسیب دیده تاکستان و اسفرورین دیدن کرد.