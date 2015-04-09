درمانگاه تخصصی در شهرستان مینودشت احداث می شود

اسرافیل وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برای احداث درمانگاه تخصصی در شهرستان مینودشت دو هزار متر زمین توسط یک واقف به تامین اجتماعی هبه شد که در صورت اتمام نقشه برداری کلنگ زنی آن ابتدای امسال انجام می شود.

وزیری افزود: اگر این درمانگاه در موعد مقرر به بهره برداری برسد، با مصوبه شورای شهر ۲ هزار متر زمین نیز توسط شهرداری برای توسعه این درمانگاه اختصاص می یابد.

وی با اشاره به سرانه پایین فضاهای درمانی در شهرستان مینودشت گفت: بیمارستان ۹۶ تختخوابی مینودشت که تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و به علت کمبود اعتبارات متوقف مانده بود، از ۲۵ اسفند ماه مجدد عملیات اجرایی آن آغاز می شود و در تلاش هستیم تا با تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهوری این پروژه یک ساله به اتمام برسد.

وی با بیان این که این طرح یکی از آرزوهای مردم مینودشت بوده و نیازمند ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای اتمام است، گفت: در نشستی که با دانشگاه علوم پزشکی داشتیم اعلام کردند که برای تجهیز این بیمارستان آمادگی کامل داریم و وزیر بهداشت نیز در بازدیدی که از این بیمارستان داشتند قول هر گونه همکاری را در تجهیز بیمارستان به ما دادند.

ساخت و ساز های غیر مجاز معضل اصلی مینودشت

وزیری در ادامه گفت: ساخت و ساز های غیر مجاز از دیگر مشکلات شهر مینودشت است که یکی از دلایل این ساخت و ساز های غیر مجاز، پایین تر بودن قیمت جریمه ها درکمیسون ماده ۱۰۰ از مبلغ بیمه ها است که موجب شده است در سطح شهر و البته برخی روستاها شاهد ساخت و سازهای غیر مجاز و ویلاسازی ها باشیم.البته اقدامات قانونی برای برخورد با سازندگان غیر مجاز در حال انجام است و نیازمند همکاری بیشتر مردم در این زمینه هستیم.

فرماندار مینودشت با بیان این که یکی از مشکلات شهرستان کمبود آب است گفت: سد نرماب و چهل چای بزگ ترین سد گلستان است که از سال ۸۹ کار عمرانی آن شروع شده است و قرار است که تا پایان سال ۹۵ به بهره برداری برسد. این سد قرار است آب شهرستان های مینودشت، گنبد و آزادشهر را تامین کند و۲۰ هزار هکتار زمین زراعی نیز از آب این سد بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: به علت کمبود اعتبارات در سال گذشته برخی کارگران سد چهل چای و نرماب تعدیل شده بودند و حقوق چند ماه آن ها پرداخت نشده بود که در سفر دولت با تخصیص اعتباراتی که برای این سد صورت گرفت، برخی کارگران این سد مجدد مشغول به کار شده اند.

فرماندار شهرستان مینودشت در ادامه از کلنگ زنی دانشگاه فنی و مهندسی در سال آینده در شهرستان خبر داد و گفت: استخر شنا هم از جمله خواسته جوانان این شهراست که در حال حاضر دو استخر در حال تاسیس درشهرستان داریم که حداقل یک استخر در سال ۹۴ به بهره برداری می رسد.

وزیری در ادامه گردشگری را از جمله پتانسیل های مهم شهرستان مینودشت عنوان کرد و گفت: تنگه چهل چای، سایت پاراگلایدر و جنگل های باقرآباد از جمله مکان های گردشگری این شهرستان است که می تواند در صورت فراهم شدن امکانات و زیرساخت ها به عنوان توریستی ترین شهرستان استان قلمداد شود و جذب گردشگر بسیاری داشته باشد.