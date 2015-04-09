استقامت ملت منجر به افزایش قدرت بازدارندگی نظام سیاسی ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدصادق خرازی شامگاه چهارشنبه در جشن بزرگ مردمی پاسداشت دستاوردهای هسته ای سفیران تدبیر و امید که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، به بیان مطالبی در ارتباط به سه موضوع مهم در کشور پرداخت که دقت و توجه به این موضوعات را لازمه زندگی جمعی کشور خواند و گفت: نخست در طلیعه سال جدید،سالی که اهتمام بین دولت و ملت قرار داده شده افتخار پیروزی در صحنه بین المللی نصیب کشورمان شد.

وی عنوان کرد: سخن از توافق هسته ای سخن از مذاکراتی طولانی است که تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی،بین المللی و نظامی در آن گنجانده شده است.

وی اظهارداشت: زمانی که صحبت از موفقیت در مذاکرات می شود باید نگاهی به اوج مجاهدت های تاریخی مردم هم داشته باشیم چراکه تلاش های مردم موجب افزایش قدرت بازدارندگی نظام سیاسی ایران و در نتیجه موفقیت مذاکره کنندگان هسته ای کشورمان شد.

سفیر و معاون اسبق نماینده ایران در سازمان ملل مردم را مهمترین عنصر تعیین کننده در حیات سیاسی و بین المللی ملت ها خواند و افزود: موفقیت در صحنه بین المللی نصیب کشوری که در آن قدرت بازدارندگی مردم نادیده گرفته می شود، نخواهد شد.

خرازی ادامه داد: در خرداد سال 92 نقشه راهی با رای مردم به دولتی که شعار و آرمانش حل مشکلات، کاهش معضلات و رفع آلام مردم بود، ترسیم شد و موفقیت در مذاکرات هسته ای قطعه ای از این نقشه است.

وی با بیان اینکه بشارت قرآن کریم است که در صورت برخورد صادقانه دولتمردان با مردم و دوری آنها از دروغ و فریب،موفقیت حاصل می شود ، بیان کرد: خداوند متعال برای کسانی که صاحب اندیشه و انگیزه هستند و در راه خدا گام بر می دارند نوید پیروزی داده است.

وی عنوان کرد: در مسیر مذاکرات هسته ای چندین سال عمر خود را صرف کردم و در آن سال ها دول اروپایی و ایالت متحده امریکا حاضر نبودند یک سانتریفوژ در ایران بچرخد و در مذاکرات همواره بیان می کردند که ایران حق داشتن تکنولوژی ودانش هسته ای را ندارد.

رییس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: در سال های گذشته و قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم علاوه بر اینکه رهبر معظم انقلاب فتوای تحریم بمب اتم و پایان تراژدی سلاح های کشتار جمعی را داده بودند به دلیل تلاش های رسانه های غربی، کشور ما به ناحق در رابطه با داشتن دانش هسته ای محکوم شده بود.

خرازی ادامه داد: با ایستادگی و استقامت ملت ایران و تخصص و توان تیم هسته ای کشورمان بعد از سال ها در مذاکرات توانستیم به موفقیت هایی دست پیدا کنیم و امیدواریم تیرماه امسال هم شاهد به نتیجه رسیدن این مذاکرات باشیم.

ایران امروز طلایه دار مبارزات ضد تروریست ها است

وی بیان کرد: مطمئن هستم امروز به دلیل قدرت بازدارندگی عظیمی که جمهوری اسلامی ایران دارد از تمامی مردم مظلوم در افغانستان،عراق، سوریه، لبنان و یمن حمایت می کند.

وی با بیان اینکه ایران امروز طلایه دار مبارزات ضد تروریست هاست، اظهارداشت: هزینه ای که مردم این سرزمین امروزبرای مبارزه با تروریست ها می دهند در جهان منحصر بفرد است و همین باعث ایجاد موقعیت بازدارندگی برای ایران اسلامی شده است.

سفیراسبق ایران در فرانسه به مقاومت مردم کوبانی در مقابل گروهک تروریستی داعش اشاره کرد و افزود: زنان و مردان کوبانی توانستند توان و قدرت دفاعی خود را در سطح جهانی مطرح کنند.

خرازی عنوان کرد: باید تمامی مسلمان ها هوشیار و مراقب باشند چراکه امروزه گروهک هایی به نام دین قصد بدنام کردن گوهر دین را کردند.

8 سال کشور به دلیل رای اشتباه مردم به زوال کشیده شد

وی با اشاره به اینکه امسال ، سال انتخابات مجلس است، گفت: هشت سال کشور به دلیل اشتباهی که از رای مردم حاصل شد به زوال و نابودی کشیده شد.

رییس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان اظهارداشت: باید آگاه و مراقب باشیم که هر رای ما می تواند تضمین کننده استقلال هویت جهانی ما باشد.

خرازی با بیان اینکه توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی امکان پذیر نیست، ادامه داد: توسعه اقتصادی نیازمند توسعه سیاسی، و توسعه سیاسی هم نیازمند احزاب و انجمن های بافکر است.

وی بیان کرد: اگر احزاب سیاسی منطقی در راستای قانون و منویات رهبری گام بردارند بی شک خردادهای آینده هم مملو از پیروزی خواهند بود.

وی آغاز جلوگیری از هر اشتباهی و پذیرفتن هر واقعیتی را مرحله نخست پیروزی خواند و اظهارداشت:نتیجه داشتن وحدت ملی توام با عقلانیت و پدیده گفتمان پیروزی در صحنه های داخلی و خارجی است.

کردستان پایتخت اندیشه، فرهنگ وهنر ایران است

رییس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: برای استانی هم چون کردستان که سرشار از منابع طبیعی است بیکاری در آن ننگی برای کشور است.

خرازی عنوان کرد: نیروهای متفکری که در کردستان هستند در دیگر استان های کشور کمتر دیده می شود و به یقین می توان گفت که کردستان پایتخت اندیشه، فرهنگ و هنر ایران است.

وی با تاکید براینکه پایان بیکاری با آغاز عقلانیت و حضور مردم در صحنه تجلی می یابد، بیان کرد: تنها راه پیروزی عقل بر انحراف، دروغ و مردم فریبی، پذیرفتن آزادی و مردم سالاری است.