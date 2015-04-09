۳۴ میلیارد ریال صدقات در استان سمنان جمع آوری شد

نجفعلی انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به جمع آوری ۳۴ میلیارد و ۷۸ میلیون و ۲۰۵ هزار ریال وجوه صدقات طی سال گذشته در این استان اظهار داشت: صدقات جمع آوری شده نسبت به سال قبل از رشد حدود چهار میلیارد ریالی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه تعداد ۸۹ هزار و ۵۸۸ صندوق صدقات در استان سمنان وجود دارد، اضافه کرد: از این تعداد ۸۷ هزار و ۴۸۵ عدد آن صندوق کوچک مخصوص منازل، یکهزار و ۶۹۶ عدد صندوق متوسط و پنج هزار و ۴۰۷ عدد آن را صندوق بزرگ تشکیل داده اند.

کمک یک میلیارد ریالی بنیاد برکت به ایتام استان سمنان

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان به پرداخت بیش از یک میلیارد ریال از سوی بنیاد برکت به ایتام این استان نیز اشاره کرد و افزود: بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) است که از زمان تاسیس تا کنون یک میلیارد و ۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال به حساب ایتام تحت پوشش کمیته امداد استان واریز کرده است.

انتظاری یادآور شد: این میزان کمک به حساب ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان از تیرماه سال ۹۳ بوده که در طی مدت ۹ ماه پرداخت شد.

پرداخت ۶ میلیارد ریال عیدی به مستمری بگیران کمیته امداد

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با یادآوری اینکه ۱۸ هزار نفر از ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر کشور تحت حمایت این بنیاد برکت قرار دارند تصریح کرد: بنیاد برکت در استان سمنان ۵۱۱ نفر از ایتام مناطق و روستاهای این استان را تحت حمایت خود دارد که همه ماهه مبلغ ۱۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به حساب این مجموعه واریز می کند.

انتظاری در خاتمه از پرداخت شش میلیارد و ۲۶۸ میلیون و ۹۷۰ هزار ریال معادل یک ماه مستمری به عنوان عیدی به مستمری بگیران تحت پوشش این نهاد خبر داد و گفت: ۱۹ هزار و ۹۳۰ نفر در قالب ۱۰ هزار و ۵۵۲ خانوار مستمری بگیر تحت پوشش کمیته امداد استان هستند.