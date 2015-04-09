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۲۰ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

-جنگنده های سعودی پادگان نظامی «الصباحه» را در غرب صنعا هدف قرار دادند.

-به دنبال حمله خمپاره ای به یک منطقه مسکونی در شمال سینا در مصر ۱۱ غیر نظامی کشته شدند.

-منابع سوری از پیشروی ارتش سوریه در منطقه جبل زاهی در حومه شمالی لاذقیه خبر دادند.

-ارتش و نیروهای مردمی عراق منطقه الصناعه را در استان الانبار از وجود تروریستهای داعش پاکسازی کردند.

-وزیر خارجه امارات هرگونه عملیات زمینی را در یمن منوط به درخواست «عبدربه منصور هادی» دانست.

-منابع عراقی از پیشروی ارتش و نیروهای مردمی عراق در الرمادی و  الفلوجه در دومین روز از عملیات آزادسازی الانبار خبر دادند.

-نیروی هوایی ارتش آمریکا عملیات سوخت رسانی هوایی به جنگنده های سعودی مهاجم به یمن را آغاز کرد.

-یک عضو کنیست اعلام کرد که پس از «بنیامین نتانیاهو» رژیم اسرائیل در دنیا منزوی خواهد شد.

-تروریستهای داعش در موصل کسانی را که از گوشی همراه استفاده می کنند به قطع انگشت تهدید کرد.

-وزیران خارجه آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین به منظور یافتن راهی برای پایان دادن به بحران اوکراین روز دوشنبه در برلین نشست برگزار می کنند.

 

کد مطلب 2529625

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