عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-جنگنده های سعودی پادگان نظامی «الصباحه» را در غرب صنعا هدف قرار دادند.

-به دنبال حمله خمپاره ای به یک منطقه مسکونی در شمال سینا در مصر ۱۱ غیر نظامی کشته شدند.

-منابع سوری از پیشروی ارتش سوریه در منطقه جبل زاهی در حومه شمالی لاذقیه خبر دادند.

-ارتش و نیروهای مردمی عراق منطقه الصناعه را در استان الانبار از وجود تروریستهای داعش پاکسازی کردند.

-وزیر خارجه امارات هرگونه عملیات زمینی را در یمن منوط به درخواست «عبدربه منصور هادی» دانست.

-منابع عراقی از پیشروی ارتش و نیروهای مردمی عراق در الرمادی و الفلوجه در دومین روز از عملیات آزادسازی الانبار خبر دادند.

-نیروی هوایی ارتش آمریکا عملیات سوخت رسانی هوایی به جنگنده های سعودی مهاجم به یمن را آغاز کرد.

-یک عضو کنیست اعلام کرد که پس از «بنیامین نتانیاهو» رژیم اسرائیل در دنیا منزوی خواهد شد.

-تروریستهای داعش در موصل کسانی را که از گوشی همراه استفاده می کنند به قطع انگشت تهدید کرد.

-وزیران خارجه آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین به منظور یافتن راهی برای پایان دادن به بحران اوکراین روز دوشنبه در برلین نشست برگزار می کنند.