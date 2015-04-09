تدبیر، شجاعت، پشتکار و ایمان شهید صیاد شیرازی مثال زدنی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در ادامه دیدارهای خود با خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، در آستانه ۲۱ فروردین سالروز شهادت امیرسپهبد صیاد شیرازی و در دیدار خانواده این شهید افزود: اگر بخواهیم مؤثرترین و فعال‌ترین افراد در دوران هشت ساله دفاع مقدس را نام ببریم، ایشان بسیار شجاع، پرتلاش و مقید به عبادات و در ردیف اثرگذارترین فرماندهان کشور بود.

رییس جمهوری با اشاره به آشنایی خود با شهید صیاد شیرازی از سال ۱۳۵۸ و ذکر خاطراتی از همراهی با این شهید افزود: چنین شخصیت‌هایی نه تنها برای خانواده خود، ارتش و نیروهای مسلح بلکه برای همه ملت ایران مایه افتخار هستند و اگر فرماندهی چنین شخصیت‌هایی در میدان جنگ نبود، قطعاً نمی‌توانستیم روزهای سخت دفاع مقدس را پشت سر بگذاریم و پیروز شویم.

روحانی با بیان اینکه شخصیت‌هایی همچون شهید صیاد شیرازی برای نسل جوان، ارتش و نیروهای مسلح ما الگو هستند، اظهارداشت: شهید صیاد شیرازی از چهره‌هایی بود که بسیار برای نزدیکی و هماهنگی ارتش و سپاه تلاش کرد. طبیعی است که دو نیروی مسلح در میدان نبرد در مسایل مختلف نظرات خود را داشته باشند، اما شهید صیاد شیرازی از کسانی بود که برای هماهنگ عمل کردن این دو نیروی مسلح بسیار زحمت کشید و از این نظر حق بزرگی بر همه نیروهای مسلح دارد.

رییس جمهوری، شجاعت شهید صیاد شیرازی در میدان نبرد را مثال‌زدنی توصیف و تصریح کرد: مصادیق زیادی از همراهی‌های خود با ایشان را به یاد می‌آورم که در برابر سختی‌ها و خطرها خم به ابرو نمی‌آورد. به شهادت رساندن این اسوه ایثار و رشادت یک جنایت و از دست دادن این شهید برای همه ما سخت و خسارت بزرگی بود و امیدوارم خداوند مقام ایشان را متعالی گردانده و به شما صبر و اجر تمام و کامل بدهد. چرا که در دوران دفاع مقدس مجبور بودید دوری ایشان را تحمل بکنید و به فاصله کوتاهی بعد از دفاع مقدس نیز ایشان به فیض شهادت نایل آمد.

در این دیدار كه حجت الاسلام والمسلمین شهیدی معاون رییس جمهور در امور ایثارگران و رییس بنیاد شهید و حسین فریدون دستیار ارشد رییس جمهور نیز حضور داشتند، لوح تقدیری از سوی دكتر روحانی به خانواده این شهید تقدیم شد.