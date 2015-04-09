برگزاری اجلاس سراسری نماز در قزوین سرآغاز حرکت های فرهنگی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روزبه در جلسه ستاد اقامه نماز که پس از نماز صبح در مسجد آقا کبیر قزوین برگزار شد اظهارداشت: شناسایی و فعال سازی مساجد و نقل و انتقال تجربیات مساجد مسئله مهمی است که در دستور کار ستاد اقامه نماز قرار دارد و علاوه بر آن در چند جلسه درخصوص موضوعاتی از قبیل پیوند مدارس و مساجد، نماز در مهدکودک ها، مساجد و نمازخانه های بین راهی، نماز بازار و اصناف بحث و گفتگو و تصمیماتی اتخاذ شد که این خط سیر ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: امسال اجلاس سراسری نماز در استان قزوین برگزار می شود که دارای دو بعد اجرایی و محتوایی است که در بعد اجرایی یکی از معاونین استاندار مسئول ستاد اجرایی شده و مشکلی در این خصوص در استان وجود نخواهد داشت.

استاندار قزوین با تاکید بر توجه به ابعاد محتوایی اجلاس سراسری نماز اظهار کرد: در این زمینه اعضای ستاد باید جدی و فعالانه برخورد کنند. مدیران باید حضوری فعال داشته باشند و افراد خوش فکر و اهل نظر به کار گرفته شوند تا در حوزه محتوایی کار وارد شده و حرف ها و ایده های نو و جدیدی در این اجلاس مطرح شود.

وی بیان داشت: بحث نماز با بقیه جلسات فرق می کند و یک موضوع ساری و جاری در جمهوری اسلامی است که با بقیه همایش ها متفاوت است به گونه ای که در قاعده نظام اسلامی، مقام معظم رهبری هر ساله برای آن پیام می دهند لذا موضوع خیلی حائز اهمیت است.

روزبه افزود: اجلاس سراسری نماز نباید مثل رعد و برق بدون باران باشد بلکه باید حرکتی باشد که منشاء اثر بوده و برکاتی در سایه آن برای استان فراهم شود و سرآغاز حرکت ها و برنامه های فرهنگی در استان باشد.

استاندار قزوین گفت: صرف برگزاری اجلاس در استان مهم نیست بلکه به دنبال این هستیم که اتفاق جدیدی بیافتد و با ابتکارات و نوآوری یک الگو و مدل به سایر استان ها در این زمینه ارائه شود و لازمه آن این است که موضع فعال نسبت به این اجلاس داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مساجد استان به گونه ای است که نماز صبح آن راکد است که چرایی این موضوع باید بررسی و بستر و زمینه رونق نماز صبح فراهم شود و هر جا همتی صورت گرفته به نتیجه منتهی شده است.

استاندار قزوین با بیان اینکه قزوین می تواند پیشتاز رونق و احیای نماز صبح در سطح کشور باشد ادامه داد: نماز یک جامعیتی دارد که سلامت فرد، خانواده و جامعه را تضمین می کند لذا باید نسبت به احیای آن اهتمام کرد که کار ارزشمندی است.

وی گفت: سه شخصیت در استان قزوین وجود دارد که تابلوی نماز بالای سر این افراد بوده و یکی از آنها شهید رجایی است که جمله معروف "به نماز نگوئید کار دارم به کار بگوئید وقت نماز است" را مطرح کرد و شخصیت بعدی شهید بابایی است که بخشی از سیره ایشان در دوره آموزشی در آمریکا مربوط به اقامه نماز و تاثیرگذاری آن بر سایرین بوده است.

استاندار قزوین افزود: حجت الاسلام ابوترابی سومین شخصیت استانی است که نماز ایشان از برجستگی خاصی به ویژه در دوران اسارت برخوردار بوده است که از طریق اجلاس سراسری نماز می توان سیره این سه شخصیت قزوینی در حوزه نماز را به عنوان یک الگو و اسوه در سطح کشور مطرح و معرفی کرد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاههای فرهنگی در این زمینه باید فعال شوند و هرکدام در حوزه کاری با تشکیل ستاد نسبت به شناسایی افراد خوش فکر و اهل نظر و فعال سازی آنها اقدام کنند.

بنابراین گزارش در ادامه این جلسه سایر اعضای ستاد به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در راستای برگزاری هرچه بهتر اجلاس سراسری نماز در استان پرداختند.