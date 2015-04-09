اجلاس سراسری نماز در قزوین باید به شایستگی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی صبج پنجشنبه در جلسه مجمع نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی که با حضور مرتضی روزبه استاندار در دفتر امام جمعه برگزارشد ضمن تبریک ولادت با سعادت فاطمه زهرا (س) گفت: امروز افتخار می کنیم شخصیت برجسته عملی و الهی چون حضرت فاطمه زهرا(س) داریم که می تواند الگوی بانوان ما باشد لذا انتظار داریم از این شخصیت برجسته در زندگی خود الگو بگیرند.

حجت الاسلام عابدینی به برگزاری باشکوه اجلاسیه نماز در استان در سال جاری اشاره کرد و گفت: برگزاری اجلاس سراسری نماز در استان فرصت مغتنمی است تا گامی در مسیر ترویج فرهنگ نماز برداشته شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: این اجلاسیه که با حضور شخصیتهای برجسته فرهنگی و حوزوی در شهر دارالمومنین برگزار خواهد شد می تواند زمینه پرداختن به موضوع مهمی چون نماز را فراهم کند و به پژوهشگران و محققان این حوزه کمک شود.

وی توجه به محتوای علمی این اجلاسیه را ضروری دانست و اظهارداشت: باید دبیرخانه ای به همین منظور تشکیل شده و فراخوانی برای طلاب، صاحبان قلم و فرهیختگان در رابطه با موضوعات نماز داده شود تا بتوانیم با برگزاری این اجلاسیه به رشد وشکوفایی و توسعه استان کمک کنیم.

امام جمعه قزوین ادامه داد: اگر به محتوای علمی این اجلاس توجه جدی شود قادر خواهیم بود به اهداف مورد نظر خود در رابطه با نماز دست یابیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در ادامه در خصوص حادثه توفان در تاکستان گفت: رسیدگی به مشکلات مردم شهر اسفرورین در حادثه توفان در ایام نوروز باید با جدیت و سرعت بیشتری صورت گیرد تا دغدغه آسیب دیدگان کمتر شود.

وی اضافه کرد: مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی باید بتوانند وعده هایی که برای حل مشکلات مردم این شهر داده شده را عملیاتی کنند.

در ادامه مرتضی روزبه استاندار قزوین نیز در خصوص برگزاری این اجلاس در استان گفت: با همدلی و انسجامی که در این استان بین مدیران دستگاههای اجرایی استان شکل گرفته امیدواریم بتوانیم این رویداد مهم را به بهترین صورت در این شهر برگزار کنیم.

استاندار تصریح کرد: اجلاسیه نماز در سطح ملی است و همه فرهیختگان و اندیشمندان استان باید بتوانند در موضوع نماز دیدگاههای خود را منعکس کنند.

سپس داود محمدی، رجب رحمانی، روح الله عباسپور و حجت الاسلام حسینی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ضمن بیان دیدگاههای خود در خصوص اجلاس سراسری نماز در زمینه رسیدگی به مشکلات مردم شهر اسفرورین تاکید کردند.