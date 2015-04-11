به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل مپ از تکنیک های متفاوتی برخوردار است که آن را تبدیل به یک سرویس محبوب جهانی کرده تا کاربران برای دریافت هر گونه اطلاعاتی به این نقشه مراجعه کنند.



اکنون این سرویس که همانند یک راهنما در یافتن مسیرهای مختلف به کاربران کمک می کرد به یاری محققان شتافته تا آنها با استفاده از این سرویس گوگل بتوانند به بزرگنمایی اعضای بدن پرداخته و ساده تر شاهد فعالیت های درون سلولی باشند.

زیرا این سرویس گوگل قابلیت بزرگ نمایی و زوم بر بافت ها و سلول های بدن را دارد.



محققان معتقدند با استفاده از این سرویس گوگل می توان مفصل ران انسان را با میکروسکوپ الکترونی اسکن کرده سپس از الگوریتم مقیاس نقشه های گوگل برای تجزیه و تحلیل های بیشتر آن استفاده کرد. زیرا گوگل مپ می تواند هزاران تصویر را در کنار یکدیگر قرار داده و راهگشای مطالعات محققان باشد.