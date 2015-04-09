فرهنگ اقامه نماز جماعت در مساجد قزوین ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عابدینی صبح پنجشنبه در دیدار با اعضای شورای فرماندهی سپاه ناحیه قزوین اظهارداشت: نماز می تواند سلامت معنوی و روحی جامعه را تضمین کرده و آسیب های اجتماعی را کاهش دهد.

نماینده رهبری در استان و امام جمعه قزوین بیان کرد: امروز وظیفه داریم در مساجد استان فرهنگ نماز را نهادینه کنیم و از افراد مومن و متدین بویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتظار داریم در این زمینه نقش موثری ایفا کند و تاثیرگذار باشند.

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا فرهنگ اقامه نمازهای جماعت در مساجد ترویج شود که در این صورت می توان امیدوار بود ضمن تقویت امور معنوی بتوان به آرامش بیشتر در جامعه کمک کرد و فضای معنویت را بیشتر کرد.

عابدینی تصریح کرد: در نظام اسلامی انتظار می رود مردم به قران این کتاب آسمانی اهمیت بیشنری داده و با برگزاری جلسات قرائت، تفسیر و ترجمه زمینه انس بیشتر با این کتاب انسان ساز را فراهم کنند.

امام جمعه قزوین به اقتدار نیروهای مسلح در کشور به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: به برکت خون شهدای گرانقدر اسلامی و داشتن رهبری عالیقدر و نیروهای مقتدر نظامی بویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور در برابر هر گونه تهدیدی آماده دفاع است و دشمنان ناکام خواهند ماند.

در این دیدار عباس کاظمی فرمانده سپاه ناحیه قزوین ضمن تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) با بیان فعالیتهای انجام شده اظهارداشت: سپاه ناحیه قزوین در طول سال و مناسبتهای مختلف برنامه های فرهنگی متنوعی را پیش بینی و اجرا می کند که در تقویت فرهنگی دینی موثر است.

کاظمی بیان کرد: برگزاری جلسات تفسیر قرآن و ترویج بیشتر فرهنگ نماز در استان از دیگر برنامه های سال جاری این ناحیه در استان است که با حضور گسترده نیروهای سپاهی و بسیجی در پایگاهها برگزار خواهد شد.