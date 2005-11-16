قهرماني تيم جوانان بسكتبال فرش مشهد استمرارخواهد داشت // با استعدادهاي بومي نمي توان پا درسوپرليگ گذاشت

رضا سهيلي سرپرست تيمهاي پايه باشگاه فرش مشهد پس ازقهرماني فرش درمسابقات بسكتبال جوانان كشوردرگفتگوبا خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: ازمتولدين 67 و 68 هستند، استمراراين قهرماني دراين رده سني حداقل تا 3 دوره پس ازاين نيزقابل تصوراست. اين تيم با توجه به فاصله كمي كه ازلحظه تشكيل تا اعزام به مسابقات در اختيارداشت، با استفاده ازنفرات برگزيده تنها موفق به برگزاري 3 جلسه تمرين شد.

وي افزود: ازآنجا كه تيم دانشگاه آزاد اسلامي حريف قدرتمندي براي اولين ديدارما محسوب نمي شد، توانستيم نقاط قوت وضعف تيم خود را بشناسيم و به نوعي هماهنگي لازم را در ميان اعضاي تيم بوجود آوريم.

سهيلي سطح رقابتهاي بسكتبال جوانان امسال را درحد بالا دانست وگفت: تيمهاي شيراز و صبا باطري ازجمله مدعيان اين رقابتها بودند كه نتايج بازيها گوياي اين واقعيت است وتيم ما نيزبا يك هدايت صحيح عنوان قهرماني را بدست آورد. وي افزود: فرش درسال گذشته هم تيمي را روانه اين مسابقات كرده بود كه متاسفانه با اختلاف امتيازهاي ميليمتري ازصعود به مرحله بعد بازماند.

سرپرست تيمهاي پايه باشگاه فرش با بيان اينكه دراين رقابتها ستاره هايي چون حامد حسين زاده، مسعود سيفي و بهروزكاظمي درتركيب فرش درخشيدند، گفت: اين واقعيت است كه حضوراستعدادهاي بومي نمي تواند كمكي به تيمهاي سوپرليگي كند و نمي توان با اتكا به آنان پا دررقابتها گذاشت، چرا كه حضوربازيكنان خارجي دربازيهاي بزرگسالان سطح رقابتها را بالا برده و بحث بودجه ها را پررنگ ترنموده است.

وي افزود: قطعا با برنامه ريزي مناسب مي توان استعدادهاي ديگر استان را نيزشناسايي نمود و استفاده ازكانالهايي همچون آموزش و پرورش، دانشگاه و ديگرارگانها نسبت به جذب آنها اقدام نمود.

سهيلي درخاتمه براي رئيس جديدهيات بسكتبال خراسان نيز آرزوي موفقيت نمود وگفت: مخالفتها همه براي قبل ازانتخاب ايشان بوده است وقطعا پس ازاتفاق نظربرانتخاب ايشان، بايستي درجهت بهبودي وضعيت خراسان كوشيد وتوصيه بنده به ايشان درابتدا بررسي دقيق تاريخچه دودهه اخيربسكتبال و ريشه يابي مشكلات آن است.