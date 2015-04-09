واحدهای مسکونی آسیب دیده در استان قزوین با سرعت نوسازی می شود

عزیزالله مهدیان در حاشیه سومین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان قزوین که با حضور نجار معاون وزیر کشور در استانداری قزوین برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کشور ایران از جمله مناطق حادثه خیز است و همواره باید برای وقوع حوادث آماده باشیم و راههای مقابله را یاد بگیریم.

وی افزود: در حوادث غیرمترقبه طبیعی مناطق روستایی در معرض تهدید و آسیب بیشتری هستندکه اگر در ساخت و سازها مسائل فنی رعایت شود می توانیم آسیب ها را به حداقل کاهش دهیم.

مهدیان بیان کرد: در حادثه اخیر توفان در مناطقی از استان قزوین هرچند این حادثه بی سابقه بود اما خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم و فقط خسارت مالی به اماکن و تاسیسات زیربنایی و واحدهای مسکونی وارد شد که تلاش می کنیم با حمایت های دولت بخشی از خسارات را جبران کنیم.

معاون بازسازی بنیاد مسکن کشور اظهارداشت: پرونده های واحدهای مسکونی روستایی آسیب دیده دراین حادثه توسط بنیاد مسکن تشکیل شده و بررسی و ارزیابی آسیب ها نیز انجام شده و تمامی کسانی که پرونده آنها تکمیل شده می توانند کار نوسازی واحد خود را آغاز کنند.

مهدیان گفت: صدور پروانه ساخت و همچنین نظارت و تهیه نقشه واحدهای مسکونی روستایی با هزینه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام می شود تا با این کمک عملیات نوسازی و بازسازی با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود و روستائیان نیز دغدغه کمتری داشته باشند و مشارکت آنها بالا برود.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشورافزود: در مناطق شهری نیز با هزینه بنیاد تهیه نقشه انجام می شود و نظارت نیز صورت می گیرد و کمک های بلاعوض در زمینه تعمیر اماکن مسکونی، آسیب دیده در مناطق طوفان زده از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت خواهد شد.

وی در خصوص اعتبارات پیش بینی شده در این حادثه نیز گفت: در مناطق شهری آسیب دیده برای هر واحد مسکونی 30 میلیون تومان تسهیلات با بهره کم و شش میلیون تومان کمک بلاعوض پیش بینی شده که پرداخت می شود.

مهدیان بیان کرد: برای واحدهای مسکونی روستایی نیز 25 میلیون تومان وام ارزان قیمت و پنج میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت خواهیم کرد.

این مسئول پرداخت سه میلیون تومان تسهیلات معیشتی و پنج میلیون تومان برای بازسازی خودرو را از دیگر کمک های دولت به حادثه دیدگان توفان در استان قزوین ذکر کرد.

همکاری 12 هزار مهندس ناظر با بنیاد مسکن

مهدیان از همکاری 12 هزار مهندس ناظر و دو هزار و ۳۰۰ نفر طراح در سطح كشور با بنياد مسكن انقلاب اسلامي حبرداد و اظهارداشت: دولت يازدهم اعتبارات لازم را براي بازسازي واحدهاي مسكوني حادثه ديده در سطح كشور اختصاص داده و براي رفاه حال مردم تاکید دارد تا این کار با سرعت اجرا شود.

مهديان همچنین گفت: بهسازي يك ميليون و ۸۰۰ هزار واحد مسكوني در كشور در دستور کار است که تاکنون يك ميليون و ۴۵۰ هزار واحد بهسازي و مقاوم سازي و ۳۵۰ هزار واحد نيز بازسازي شده است.

وي بیان کرد: در طول 10 سال آینده پیش بینی می شود تعداد دو ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكوني در كشوربازسازی، بهسازي و مقاوم سازي شود.