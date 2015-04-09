تهیه طرح هادی۲۰۰۱روستادرسال ۹۴/ بیش از ۷ هزار واحد سند دارشده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبر زاده صبح پنج شنبه در نشستی که به مناسبت سالروز تشکیل حساب ۱۰۰ حضرت امام(ره) و تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد اظهار داشت: امسال تهیه طرح هادی ۲ هزار و یک روستای بالای ۲۰ خانوار در برنامه است.

وی همچنین به تهیه طرح هادی ۱۵۰۰ روستا تا سال ۹۳ اشاره کرد و گفت: گیلان جزء سه استان برترکشور در تهیه طرح هادی است.

اکبر زاده متوسط اجرای طرح هادی در گیلان را ۲۴ درصد عنوان کرد و افزود: گیلان در اجرای طرح هادی از میانگین ۳۴ درصدی کشور ۱۰ درصد عقب‌تر است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۸۷ پروژه طرح هادی با اعتبار ۳۱۸ هزار ۵۵۶ میلیون ریال اجرا شده، گفت: این آمار نشان می دهد در مقایسه با سال ۹۲ در بخش پروژه با ۲۳۸ درصد و در بخش اعتبار با ۲۱۹ درصد رشد مواجه بوده ایم.

اکبر زاده با اشاره به تفاهم نامه بنیاد مسکن با جهاد کشاورزی برای حفظ کاربری زمین های روستایی بیان کرد: برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی در تفاهم نامه ای با جهاد کشاورزی مقرر شد که نسبت به تشکیل کارگروههای استانی، شهرستانی و بخشی اقدام کنیم.

این مسئول با بیان اینکه در صدور سند با رشد ۱۰۰ درصدی روبرو بوده ایم اظهار داشت: در بخش صدور سند روستایی و شهرهایی با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر برای ۷ هزار و ۳۲۰ واحد مسکونی، سند صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان به رشد ۲۲ درصدی در واگذاری اراضی اشاره کرد و گفت: ۷۹ قطعه از اراضی ملی با مجوز منابع طبیعی استان به روستایی زادگان واگذار شده است.

اکبرزاده بهسازی مسکن روستایی را یکی از وظایف بنیاد مسکن دانست و بیان کرد: سال گذشته تعداد ۴ هزار و ۳۳۹ مسکن روستایی با اعتبار بالغ بر ۳۰۳ میلیارد تومان بهسازی شده است.

وی تعداد واحدهای آماده شده طرح خود مالک مسکن مهر را ۳ هزار و ۱۸۸ واحد عنوان کرد و گفت: در این پروژه ها برای ۷ هزار و ۹۵۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

اکبرزاده با اشاره به پروژه های عمرانی بنیاد مسکن بیان کرد: در دولت تدبیر و امید پروژه‌های عمرانی با اعتبارات تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و ملی، تسهیلات بانکی و بخش‌خصوصی به ارزش ۳ هزار و ۲۹ میلیارد ریال به تعداد ۶ هزار و ۱۵ پروژه با اشتغال موقت ۱۵ هزار و ۱۴۵ نفر را به بهره‌برداری می‌رسانیم.

وی افزود: از پروژه‌های مذکور تعداد ۴ هزار و ۳۳۹ واحد پروژه بهسازی مسکن روستایی و یک‌هزار و ۶۶۱ واحد پروژه طرح خود مالک مسکن مهر در شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر است.