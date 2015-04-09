برگزیده عکس های خبری ۲۰ فروردین ۹۴

عکس های خبری امروز را با موضوعات ویرانی خانه های مسکونی یمن در حملات هوایی عربستان، نقاشی دیواری های انسان های غارنشین، طبیعت زیبای بهار در سراسر جهان و سفر پادشاه ژاپن خواهیم دید.