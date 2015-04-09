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۲۰ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸

برگزیده عکس های خبری ۲۰ فروردین ۹۴

برگزیده عکس های خبری ۲۰ فروردین ۹۴

عکس های خبری امروز را با موضوعات ویرانی خانه های مسکونی یمن در حملات هوایی عربستان، نقاشی دیواری های انسان های غارنشین، طبیعت زیبای بهار در سراسر جهان و سفر پادشاه ژاپن خواهیم دید.

برگزیده

مرد یمنی که خانه اش در اثر حملات هوایی عربستان مورد اصابت قرار گرفته از روی بالکن فریاد می‌زند.

برگزیده

زنان روستایی برای جمع آوری چوب مورد نیاز خود به جنگل های حومه «گواتی» هند رفته اند.

برگزیده

مردی که از نقاشی انسان های اولیه بر روی دیوار غار واقع در جنوب فرانسه دیدن می‌کند.

برگزیده

تصویری از نقاشی که کودکان با گچ رنگی بر روی زمین های نزدیک دانشگاه جورجیا کشیده اند.

برگزیده

دانشجویان داشنگاه صنعتی «هیفی» در چین با شکوفه های بهاری سلفی می‌گیرند.

برگزیده

«آکیهیتو» پادشاه ژاپن و همسرش از خودرو پیاده می‌شوند تا سوار هواپیمای شخصی خود در فرودگاه بین المللی «هانه دا» «توکیو» شوند.

برگزیده

مردم آلمان در یک روز آفتابی بهاره در فرانکفورت در حال ورزش صبحگاهی هستند.

کد مطلب 2529720

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