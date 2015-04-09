برگزیده عکس های خبری ۲۰ فروردین ۹۴

مرد یمنی که خانه اش در اثر حملات هوایی عربستان مورد اصابت قرار گرفته از روی بالکن فریاد میزند.
زنان روستایی برای جمع آوری چوب مورد نیاز خود به جنگل های حومه «گواتی» هند رفته اند.
مردی که از نقاشی انسان های اولیه بر روی دیوار غار واقع در جنوب فرانسه دیدن میکند.
تصویری از نقاشی که کودکان با گچ رنگی بر روی زمین های نزدیک دانشگاه جورجیا کشیده اند.
دانشجویان داشنگاه صنعتی «هیفی» در چین با شکوفه های بهاری سلفی میگیرند.
«آکیهیتو» پادشاه ژاپن و همسرش از خودرو پیاده میشوند تا سوار هواپیمای شخصی خود در فرودگاه بین المللی «هانه دا» «توکیو» شوند.
مردم آلمان در یک روز آفتابی بهاره در فرانکفورت در حال ورزش صبحگاهی هستند.
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