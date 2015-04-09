به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون «آموزش و پرورش و تحول بنیادین علوم انسانی»، وابسته به سومین کنگرۀ علوم انسانی اسلامی با هم‌کاری مؤسسه اشراق، اولین نشست از مجموعه نشست­های «آموزش و پرورش و تحول علوم انسانی» را برگزار می­ کند.

در این نشست محمد آزین(مدیر عامل مؤسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان)، علی امینیان(معاون برنامه ­ریزی مجتمع آموزشی فرهنگ)، محمدحسین راحمی(مسئول گروه مطالعات نظری مرکز آموزش علوم انسانی فائزون) و اردوان مجیدی(پژوهشگر و مؤسس مدرسه حکمت بابلسر) به ارائه ایده ­های خود در باب موضوع «سازمان‌دهی ظرفیت‌های مردمی در آموزش و پرورش جهت تحول بنیادین در علوم انسانی» خواهند پرداخت.

گفتنی است در این نشست محورهای زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

الف) بایسته­ های شناسایی، سازمان‌دهی و به‌کار گیری ظرفیت‌های مردمی در آموزش و پرورش در راستای تحول بنیادین در علوم انسانی

ب) ایده‌پردازی و ثبت تجربه‌های بومی جهت شناسایی، سازمان­دهی و هم ­افزایی فرصت‌های آموزش و پرورش با نظر به تحول بنیادین در علوم انسانی

ج) سازوکارهای استفاده از ظرفیت­های مردمی در آموزش و پرورش جهت تحول بنیادین در علوم انسانی از طریق نهادهای رسمی و غیررسمی

د) ضرورت توجه به ظرفیت­های مردمی با نظر به اقتضائات بومی استان‌ها و توجه به فرصت­ها و نیازهای مناطق مختلف کشور

این نشست روز یکشنبه، ۲۳ فرورین‌ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۶ در مؤسسه اشراق به نشانی تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، خیابان شاداب غربی، کوچه شهریور، بن­ بست دوم غربی، شماره ۲ برگزار می ­شود.