به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون «آموزش و پرورش و تحول بنیادین علوم انسانی»، وابسته به سومین کنگرۀ علوم انسانی اسلامی با همکاری مؤسسه اشراق، اولین نشست از مجموعه نشستهای «آموزش و پرورش و تحول علوم انسانی» را برگزار می کند.
در این نشست محمد آزین(مدیر عامل مؤسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان)، علی امینیان(معاون برنامه ریزی مجتمع آموزشی فرهنگ)، محمدحسین راحمی(مسئول گروه مطالعات نظری مرکز آموزش علوم انسانی فائزون) و اردوان مجیدی(پژوهشگر و مؤسس مدرسه حکمت بابلسر) به ارائه ایده های خود در باب موضوع «سازماندهی ظرفیتهای مردمی در آموزش و پرورش جهت تحول بنیادین در علوم انسانی» خواهند پرداخت.
گفتنی است در این نشست محورهای زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
الف) بایسته های شناسایی، سازماندهی و بهکار گیری ظرفیتهای مردمی در آموزش و پرورش در راستای تحول بنیادین در علوم انسانی
ب) ایدهپردازی و ثبت تجربههای بومی جهت شناسایی، سازماندهی و هم افزایی فرصتهای آموزش و پرورش با نظر به تحول بنیادین در علوم انسانی
ج) سازوکارهای استفاده از ظرفیتهای مردمی در آموزش و پرورش جهت تحول بنیادین در علوم انسانی از طریق نهادهای رسمی و غیررسمی
د) ضرورت توجه به ظرفیتهای مردمی با نظر به اقتضائات بومی استانها و توجه به فرصتها و نیازهای مناطق مختلف کشور
این نشست روز یکشنبه، ۲۳ فرورینماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۶ در مؤسسه اشراق به نشانی تهران، میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، خیابان شاداب غربی، کوچه شهریور، بن بست دوم غربی، شماره ۲ برگزار می شود.
نظر شما