بهمن نکیسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جزیره خارک به عنوان یک نقطه بسیار مهم و استراتژیک محسوب می شود که نقش بسیار مهمی در صادرات نفت خام کشور دارد.

وی اضافه کرد: طی ایام نوروز شاهد حضور گسترده مسافران نوروزی به منظور استفاده از ظرفیت‌های گردشگری این جزیره و همچنین حضور در اردوهای راهیان نور دریایی هستیم.

رئیس اداره بندر ودریانوردی خارک ادامه داد: در ایام تعطیلات نوروزی در جزیره خارگ ۱۴هزار و ۸۶۲ نفر مسافر از مسیرهای دریایی خارگ – بوشهر و خارگ – گناوه توسط شناورهای مسافری جابجا شدند.

وی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی ترددهای دریایی نوروزی جزیره خارک از ۲۵ اسفند سال گذشته تا ۱۵ فرودین‌ماه امسال اجرا شد.

نکیسا افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته و رعایت اصول ایمنی، شاهد جابجایی بالای در این مسیر دریایی بودیم و خوشبختانه هیچگونه سانحه و حادثه‌ای در طول این مدت انجام شد.

وی در پایان یادآور شد: در طول همین مدت تعداد ۹۱۲ دستگاه خودرو نیز توسط دو لندیکرافت در مسیر دریایی خارگ و گناوه و بالعکس جابجا شدند.