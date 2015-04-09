تاکید چیپراس بر لزوم نقش آفرینی روسیه در حل مسائل امنیتی اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «الکسیس چیپراس» طی سفری به مسکو با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. وی در این دیدار گفت دولتش به دنبال ایفای نقش حلقه ارتباطی بین اتحادیه اروپا و روسیه است.

این در حالی است که طی ماه های اخیر و به دنبال بحرانی شدن اوضاع اوکراین، مناسبات مسکو و بروکسل با تنش های فراوانی همراه بوده و در این مدت اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کرده است.

چیپراس در دیدار با پوتین تاکید کرد در بسیاری از بحران های اتحادیه اروپا به ویژه بحران های امنیتی حل مسائل بدون حضور روسیه ممکن نیست. چیپراس همچنین بر لزوم اصلاح در ساختار سازمان امنیت و همکاری اروپا و مذاکره با روسیه تاکید کرد.

گفتنی است سفر نخست وزیر یونان در بحبوحه مباحث مربوط به کمک های مالی اتحادیه اروپا به این کشور، انتقادهای زیادی را از سوی مقامات بروکسل متوجه چیپراس کرده است.