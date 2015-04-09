منقل زغال یک واحد مسکونی در مشهد را به آتش کشید

به گزارش خبرنگار مهر، یک شهروند مشهدی که صبح امروز پنجشنبه به دلیل قطع گاز سعی داشت با استفاده از منقل ذغال نسبت به گرم کردن منزل خود اقدام کند موجب ایجاد حریق گسترده در این واحد مسکونی شد.

ایجاد حریق در یک واحد مسکونی واقع در بلوار وحدت مشهد مقارن ساعت ۹ صبح امروز موجب درخواست امداد توسط شهروندان این منطقه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد شد.

مسئول روابط عمومی و سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در تشریح جزئیات این حادثه به مهر گفت: با اعلام این خبر به سامانه ۱۲۵ بلافاصله ۱۲ آتش نشان از دو ایستگاه ۲ و ۶ به همراه ۴ دستگاه خودرو سبک و سنگین اطفای حریق به محل حادثه اعزام شدند.

حسین خاکپور اذعان کرد: در این حادثه صاحبخانه به دلیل قطع گاز برای گرم کردن منزل اقدام به روشن کردن آتش در داخل تشت فلزی می کند که با سرایت آتش زغال به اقلام قابل اشتعال اطراف آن موجب آتش سوزی می شود .

وی با اشاره به قدیمی بودن این منزل مسکونی ۶۰ متری و دارای سقف چوبی ادامه داد: متاسفانه به علت گستردگی حریق قسمتی از سقف این منزل تخریب و ریزش کرد .

وی گفت: خوشبختانه با مشاهده شعله های آتش مرد سالخورده و پسر جوان وی از منزل خارج و پس از استمداد از اهالی با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند که حضور به موقع نیروهای آتش نشانی منجر به اطفای این حریق شد.

وی با اشاره به وقوع حوادث احتمالی به شهروندان توصیه کرد تا در هنگام وقوع حادثه خونسردی خود را حفظ کنند.

خاکپور بیان کرد: عدم حفظ خونسردی در حوادث تنها موجب بر جای گذاشتن خسارت های جانی و مالی بیشتری خواهد شد و این اضطراب اغلب موجب آدرس دهی اشتباه و نادرست به مرکز فرماندهی و تاخیر در رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه می شود.

وی وجود کپسول های اطفاء حریق در منازل و اماکن مختلف را ضروری دانست و گفت: در حادثه صبح امروز اگر اهالی منزل خونسردی خود را حفظ می کردند با انداختن پتو روی آتش در همان لحظه اولیه و یا استفاده از کپسول آتش نشانی می توانستند حریق را مهار و از خسارات به بار امده جلوگیری کنند.