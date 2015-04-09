اخلاص و ولایتمداری از ویژگی های اصلی شهید صیاد شیرازی بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث شرفی ظهر پنج شنبه در مراسم بزرگداشت شهید صیاد شیرازی که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: شهید صیاد شیرازی شهیدی ملی است و فعالیت های ما در زمینه این شهید نمی تواند جبران زحمات این شهید والا مقام در تامین امنیت و استقلال كشور باشد.

وی افزود: در زمانی كه دشمنان ‌نظام اسلامی را مورد هجمه فرهنگی و جنگ نرم قرار داده اند‌ برگزاری چنین فعالیت هایی می تواند نقشه های شوم آنان را خنثی کند و جوانان را با فرهنگ شهید و شهادت آشنا کرد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده استان کردستان بیان کرد: ترویج فرهنگ شهادت و آشنا کردن آحاد جامعه به خصوص جوانان با فضایل و اخلاق شهدا به خصوص شهیدان والا مقامی چون صیاد شیرازی باید یکی از اولویت های کاری باشد.

شرفی یادآور شد: شهید صیاد شیرازی افسری ولایت مدار و انسانی وارسته و مومن بود که خاطرات و دلاورمردیهای زیادی را در هشت سال دفاع مقدس برای کشور عزیز ایران آفرید و همواره منادی وحدت و یکپارچگی در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود .

وی ادامه اداد: یکی از مهم ترین اقدامات آن شهید والامقام پس از پیروزی انقلاب اسلامی تهیه طرح‌ های عملیاتی که منجر به شکستن حصر شهرهای سنندج و پادگان‌ های مریوان، بانه و سقز شد است.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده استان کردستان گفت: شهید صیاد شیرازی نقش بسزایی در همکاری و نزدیکی ارتش و سپاه داشت.

شرفی اظهار داشت: شهید صیاد شیرازی به خوبی ضد انقلاب ها شناخته بود و از افکار و نقشه شوم آنها به خوبی آگاه بود و در نهايت علت اصلی شهادت او مبارزات و ضربات مهلكی بود كه بر پيكره ضد انقلاب وارد آورده بود.

وی افزود: منافقین نه تنها با ترور شهید صیاد شیرازی بلکه از اول انقلاب اسلامی چهره خبیث و خون آشام خود را به ملت و نظام ایران اسلامی نشان دادند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده استان کردستان بیان کرد: برای منافقین اثبات نوکری استکبار مهم بود و ترورهای بسیار کوری در آحاد جامعه داشتند و نیتشان این بود که با ترور این انسان ها بتوانند به اهداف شومشان برسند اما خدا را شکر هم آنها دیدند و هم به پشتیبانانشان اثبات شد که ملت ایران روز به روز مقتدر تر شده و برای مقابله با دشمنان خود ثابت قدم تر ایستاده است.

شرفی در پایان سخنان خود یادآور شد: منافقان بدانند با این ترورها هرگز به نتیجه نخواهند رسید ملت ایران روز به روز هوشیارتر، مقاوم تر در رکاب ولایت ثابت قدم خواهند ماند و برای همیشه نام پلید منافقان را از صحنه حذف می کند.