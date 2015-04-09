فضائل شهید صیاد شیرازی الگوی مناسبی در ترویج فرهنگ شهادت است

به گزارش خبرنگار، عبدالمحد زاهدی ظهر پنج شنبه در مراسم بزرگداشت شهید صیاد شیرازی که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: یکی از راه های مقابله با جنگ نرم دشمنان تکیه بر داشته های ملی، مذهبی و فرهنگ شهیدان است.

وی افزود: امروز به یاری خداوند متعال و خون شهدای گرانقدر انقلاب و جنگ تحمیلی ما در عرصه سیاسی و دیپلماسی پیروز هستیم و در مذاکره با ابر قدرت های جهان حرفی برای گفتن داریم.

استاندار کردستان بیان کرد: در کشور ایران عامل اصلی موفقیت و کسب دستاوردها در تمام عرصه های علمی و اقتصادی وجود نیروی انسانی کارآمد و مومن و متعهد است.

زاهدی یادآور شد: در بین این نیروهای مومن نیروهای نمادین و شخصیت های برجسته ای وجود دارد که دیگران به خصوص جوانان باید از آنها الگو بگیرند.

وی ادامه داد: شهید صیاد شیرازی افسری معتقد و ولایی در ارتش بود و آثار و برکات این شهید در جنگ تحمیلی قابل لمس و مشهود بود.

استاندار کردستان گفت: شهید صیاد شیرازی به معنای واقعی یک نظامی شجاع و دارای تخصص بسیار بالایی در امور نظامی و دفاعی همیشه از دشمنان و منافقان پیش بود.

زاهدی اظهار داشت: تصمیم گیری های او در شرایط جنگ تحمیلی تعیین کننده و در نوع خود کم نظیر بوده است و شهید صیاد شیرازی از نظامی بودن ، ايرانی بودن و بسيجی بودن چيزی كم نداشت.

وی در پایان سخنان خود در این مراسم افزود: يكی از روحيات خاص شهيد صیاد شیرازی گرايش به وحدت و پرهيز از اختلافات بود این بزگواراعتقاد را در كليه شئون زندگی خود رعایت می کرد.