"اردیبهشت تئاتر" لرستان برگزار می شود

فرید رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های هنری پیش بینی شده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان طی سال ۹۴ اظهار داشت: یکی از این برنامه ها برگزاری "اردیبهشت تئاتر" بوده که توسط معاونت هنری این اداره کل برگزار می شود.

وی بیان داشت: این جشنواره اردیبهشت ماه امسال در لرستان برگزار می شود.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین از برگزاری جشنواره های استانی و منطقه ای تئاتر در لرستان طی امسال خبر داد.

رحمتی همچنین از برگزاری جشنواره های موسیقی در لرستان طی امسال خبر داد و گفت: مهم ترین اولویت ما توجه به برگزاری جشنواره های موسیقی محلی و بومی است.

وی همچنین برگزاری همایشها، کارگاهها و دوره های آموزشی مختلف موسیقی در لرستان را یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شده در این حوزه برشمرد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین به برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی در دامن طبیعت اشاره کرد و گفت: این جشنواره با الهام گرفتن از طبیعت بهاری استان لرستان با حضور هنرمندان برگزار می شود.

رحمتی همچنین از برگزاری جشنواره های شعر دفاع مقدس در لرستان طی امسال خبر داد و تصریح کرد: این برنامه نیز با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان برگزار می شود